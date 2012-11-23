《离岸人民币综述》融资成本低廉吸引中外发行者齐聚点心债市场

记者 李珊珊

路透香港11月23日电---拜人民币兑美元持续走强所赐,离岸人民币市场涌入大量追求投资价值的资金,使得岁末年终的点心债发行市场出现近期少见的盛况,新朋老友趁着需求高涨之时进入市场,享受相对低廉的融资成本.

市场人士指出,近来资金涌进离岸市场,为发行人创造了较佳的融资条件,预料优资发行案件陆续有来,11月发行金额将破百亿元人民币,成为下半年最热闹的月份.

一级市场承销商这两周持别的忙碌,不少境内、境外大型企业赶着在年底前完成今年的融资计划,而投资者也相当地捧场,包括中国四大行的建行(0939.HK)(601939.SS)、农行(1288.HK)(601288.SS),以及外企卡特彼勒<(CAT.N)等,都获得热烈认购.

以建行为例,规划25亿元的三年期债券以3.2%定价,低于建行本月初发行的一年期存款证3.25%.除了点心债流动性比存款证佳,来自于私人银行等投资者的需求也是原因之一.

"人民币转升值以后,资金面的确比较宽松,从美元户头换过来的有,国内流过来的也有."一中资券商主管说."12月以后资金通常会比较紧,大家趁着利率比较好的时候,把债发完."

与前段时间发行者多为内地房企不同的是,近两周来投资等级的债券供给增加,国外如沃尔沃(Volvo)、德国大众汽车(VOWG_p.DE)等重量级企业亦有多见.

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK今日报1.00%,为7月31日以来最低,当时在1.10%;上月底时在1.60%.

近期其他发行点心债的如,首创置业(2868.HK)子公司首支点心债以7.6%定价,期限三年,低于指导利率8.0%,发行金额20亿元人民币;已在进行中的案子有:国企背景的中国信达、路演中的大唐国际等.

中国人民币兑美元即期CNY=CFXS本周继续受净结汇强劲支撑重现升值走势,在央行无明显市场干预情况下,市场预料人民币短期内强势尚不会改变.

欲浏览2012年1至11月迄今离岸点心债及存款证发行概况,请点选:(link.reuters.com/kew24t)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选: [ID:nSH0120777]

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: [ID:nSH0118827]

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: [ID:nSH0119713]

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 36,810.9 116

2. 渣打 17,815.7 67

3. 法巴 14,807.8 53

4. 中国银行 10,321.3 15

5. 巴克莱资本 6,811.7 15

**本周市场动态**

--嘉实国际资产管理公司周四称,该公司与MSCI明晟 MSCI.N 达成MSCI中国A50指数的许可,将为全球投资者提供新的投资机会.[ID:nSH0120711]

--中国十大长期共同基金之一的富国基金管理有限公司周二称,其香港子公司正式成立,并正申请发行人民币基金产品.[ID:nSH0120487]

--据汤森路透旗下IFR报导,中国信达资产管理公司已委托中银香港、中银国际、建银国际、信达国际、永隆银行等负责安排其离岸人民币债券,将是中国资产管理公司首次发行点心债

--中国人民银行官员指出,已加紧遴选人民币清算行,并已规划台湾方面人民币合格境外机构投资者(RQFII)及人民币境外直接投资(RFDI)回流.这将有助于台湾建立离岸人民币市场的资金回流机制.[ID:nST0577381](完)

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