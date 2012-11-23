〔香港房地产〕政府推压抑楼市措施后首周,楼价跌0.54%结束八连升--中原地产

路透香港月11日23电---据最新公布的中原城市领先指数(CCL),香港政府上月底推出两项"辣招"压抑楼市后首周二手住宅楼价按周下跌0.54%,结束此前连升八周的情况;预期短期内楼价在高位反覆,年底楼价或开始调整,幅度约5-10%.

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,政府出招令较受投资者及海外买家欢迎的豪宅市场首当其冲,而反映一般住宅楼价的中原城市大型屋苑领先指数CCL Mass按周升0.11%,连续九周创历史新高,反映大型屋苑楼价在本地用家实质支持下继续上升.

CCL最新报116.17点,按周下跌0.54%.今天公布的指数是根据11月12日至18日签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有逾六成的交易是在10月29日至11月4日签临时买卖合约,即10月27日买家印花税及加强版额外印花生效后的第一周.

香港政府上月底宣布,向海外和公司名义的住宅买家开征15%的买家印花税(BSD),并上调针对短期转手物业而征收的额外印花税(SSD)税率及延长适用期至三年.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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11/18 116.17

11/11 116.81

11/4 116.07

10/28 114.35

10/21 112.25

10/14 111.19

10/7 111.11

9/30 110.14

9/23 109.81

9/16 108.17

9/9 108.80

9/2 107.99 (完)