〔香港房地产〕政府推压抑楼市措施后首周,楼价跌0.54%结束八连升--中原地产

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港月11日23电---据最新公布的中原城市领先指数(CCL),香港政府上月底推出两项"辣招"压抑楼市后首周二手住宅楼价按周下跌0.54%,结束此前连升八周的情况;预期短期内楼价在高位反覆,年底楼价或开始调整,幅度约5-10%.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,政府出招令较受投资者及海外买家欢迎的豪宅市场首当其冲,而反映一般住宅楼价的中原城市大型屋苑领先指数CCL Mass按周升0.11%,连续九周创历史新高,反映大型屋苑楼价在本地用家实质支持下继续上升.
CCL最新报116.17点,按周下跌0.54%.今天公布的指数是根据11月12日至18日签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有逾六成的交易是在10月29日至11月4日签临时买卖合约,即10月27日买家印花税及加强版额外印花生效后的第一周.
香港政府上月底宣布,向海外和公司名义的住宅买家开征15%的买家印花税(BSD),并上调针对短期转手物业而征收的额外印花税(SSD)税率及延长适用期至三年.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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11/18 116.17
11/11 116.81
11/4 116.07
10/28 114.35
10/21 112.25
10/14 111.19
10/7 111.11
9/30 110.14
9/23 109.81
9/16 108.17
9/9 108.80
9/2 107.99 (完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。