《香港报摘》--其他报纸重要消息12月3日

* 明报:

--消息人士透露,华懋集团董事局主席龚仁心怀疑姊姊龚如心生前透过友好持有上市公司安宁控股(0128.HK)的股份,其实际持股可能高于已披露的近35%,因而想追讨.消息人士称,龚仁心已以遗产被侵吞为由报警.

--美国众议院今年10月发报告指,华为及中兴通讯(0763.HK)的产品涉嫌间谍活动,威胁美国的安全.华为终端手机产品线总裁何刚表示,不会因为外国政府的调查,而改变一贯以来的手机销售策略,又指会保持开放态度去面对调查.

* 星岛日报:

--据中原按揭经纪研究部资料显示,政府推出压制楼市措施前后一个月,经该公司转介的车位按揭申请宗数增加约一倍半,过百万港元贷款额的车位按揭申请增幅更加显着达两倍.

--嘉里建设(0683.HK)执行董事朱叶培表示,现时无论中细价楼甚至豪宅都同样大受政府推出的压制楼市措施影响,交投量更逐步下滑.并影响财团收楼发展的步伐.他建议有关的新措施有需要作出调整.

--重庆钢铁(1053.HK)上月宣布与母公司重组方案已获批,涉及的资产估值高达196亿元人民币.重钢集团副总经理兼总会计师袁进夫表示,重组方案料年内完成,届时上市公司随即扭亏为盈,负债率更由88%直降至约70%.

--国家开发银行名下的"国开证券",上周忽然获聘为香港交易所(0388.HK)配股的财务顾问.据资料显示,国开证券尚未有香港证监牌照,在公司注册处亦没有登记资料.外界对该行能否在港担当上市财务顾问,大表疑惑.

* 苹果日报:

--内地羽绒生产商波司登(3998.HK)首席财务官兼公司秘书麦润权透露, 公司将重组男装业务, 有可能会继续缩减分店数量.他强调主业羽绒产品销售情况仍然强劲.

--富力地产(2777.HK)公布,今年首11个月销售收入按年增长11%至291.99亿元人民币,完成全年销售目标320亿元人民币的91.2%.

* 东方日报:

--香港交易所日前配股集资近10亿美元,令收购伦敦金属交易所(LME)及发展亚洲交易平台计划进一步落实.据了解,LME管理层上周曾赴上海推介LME商品期货业务,并且与内地商品期货经纪及用家会面.

--中银人寿首个五年大计超额完成.执行总裁蔡中虎透露,第二个五年大计,初步建议中银香港(2388.HK)带同保险业务走出香港,现正探讨海外开业或与海外机构合作机会,以及拓展客源至非银行客户.

* 文汇报:

--据统计,港府近3年内售出的52幅住宅地皮,仅6个项目获批施工同意书,提供3,673伙,即多达1.82万伙或83%单位的土地仍未曾动工.

--中国电信(0728.HK)于周日(2日)正式在内地启动苹果(AAPL.O)的iPhone 5手机预订,而中国联通(0762.HK)也于今天在内地正式启动有关手机的预订,但要到本月14日才会正式开售.

* 大公报:

--华南城(1668.HK)总投资约200亿元人民币的"合肥华南城"项目周日(2日)在安徽合肥举行签约仪式.据悉,该项目是港资企业迄今在安徽单体投资最大的商贸物流项目.

--香港近期首现券商歇业,令行业忧虑引发一轮结业潮.国泰君安(1788.HK)副主席兼行政总裁閰峰建议相关监管机构应该提升券商准入门槛,从根本改善本地券商的经营环境.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

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