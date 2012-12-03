〔港报财经评论〕衰退淡友投降死线--信报12月3日

衰退淡友投降死线 /习广思

在资金派对之中,股市当然讲资金.港股连升3个月后,恒指在11月形成小双顶,12月会否出现突破?海外基金努力追货,香港资金狂炒中小型细价股,追了三个月,到12月会否继续粉饰回报?有说这轮热钱是为人保(1339.HK)而来,人保于周五上市,但投资者不要忘记,人民币升值不完,更重要是中国官员连出口叫停的意思也没有,如果人仔持续升,资金市仍未玩完,12月不宜看得太淡.建行(0939.HK)点心债发到伦敦,再留意早前LEX Column讲投资中国,居然罕有地讲到定息产品,看来资金爱人仔,热情仍未冷呢.中资股疲弱多时,国企指数上周出现长线”黄金交叉”,50天线升穿250天线,属于较利好讯号.尽管类似技术指标在上落市有时失效,国指则在3月曾出现”黄金交叉”假讯号,但目前较理想的是,250天线平稳向上,不像9个月前般下跌.恒指较快由谷底回升,“黄金交叉”早在8月底出现,但值得留意的是周线图,50周线将有机会升穿250周线.中国领导人换届后,12月将举行经济工作会议,将是未来新政方向的预报,上周李克强提出”城镇化”后,内房及水泥股急升,意味着资金仍在寻找猎物,月初再有经济数据出炉,均是市场观望的消息.

资金持续涌入亚洲区,汇市指标性非常强.圆汇贬值,日股上升,大趋势仍未改变.上周曾提及热钱追落后,南韩圜及新台币币值大升,已到央行必须出手干预的地步.事实上,上周南韩股票基金便录得大量资金流入,据EPFR统计,截至11月28日的一周,流入中国股市的资金近5.97亿美元,流入南韩则近5.36亿美元,流入印度的资金约2.09亿美元.以4星期计算,资金持续流入亚洲区股市,远多于拉美股市,东欧股市如俄股甚至见到资金有流出迹象.资金是长是短,大家都估估下,但以目前每周资金显示,海外资金仍在持续流入,而且EPFR所统计的互惠基金数据,并没有涉及对冲基金等炒作热钱呢.

提到新兴汇市及股市,不得不一提巴西.巴西雷阿尔汇价连连下跌,兑美元汇率经过近半年横行后,上周再度失守,跌至3年低位.巴西央行连续10次减息后,上周终于叫停,议息后维持利率7.25厘.尽管巴西央行大幅减息,干预汇市以保出口,但经济仍疲惫不堪,预期全年经济约增长约1.1%,复苏程度之缓慢叫人失望,仍教央行不敢掉以轻心.央行叫停加息的原因,大概不是对经济增长恢复信心,反而是对通胀的担忧,连番减息后,巴西11月通胀率5.64%,较10月份5.56%见回升.通胀升温,增长缓慢,巴西央行的苦况,也许都是大部分新兴国家面对的问题.(B04)

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金价1710承接力强 /苏子

表面看,上周五欧罗兑美元在20天保历加通道的1.302顶部阻力一直屡攻不破,而且收市时1.30心理关口更得而复失,看淡的投资者似乎稍占上风.但由于上周五欧罗兑美元在美国市自欧洲市的1.3027高位开始的下跌浪很快便结束,不肯在亚洲早市的1.2968低位以下波动,这反映看淡的投资者的力量并非没有绝对优势,而看好的投资者则可能正在保留实力,留待本周才作出大反攻的行动.目前不少小投资者投资者大多在1.30关口以上,采取建立欧罗兑美元短仓的策略,而上周五若采取此策略,的确可以取得一些利润,然而都只是蝇头小利.但担心随着愈来愈多小投资者投资者不约而同采取同一策略时,这次升回1.30心理关口以上后,可能会继续破关而上,即成功突破上周五一直屡攻不破的20天保历加通道顶部阻力.

今早亚洲市及欧洲市早段,若看见欧罗兑美元一直跌不下去,反而1.30心理关口更失而复得,料今天欧罗兑美元成功破关而上的机会将大幅提高.上周五黄金兑美元虽然曾自1,731.70高位急挫至1,708.20低位,但收市时已脱离上述低位,并返回1,714.60水平,反映黄金兑美元在1,710水以下有极强的承接力.故目前投资者可以把1,710视作黄金兑美元的短期好淡判别位,如显着失守,料稍后1,700心理关口亦会不保,后市金价的走势将变得较为悲观.

反之,黄金兑美元将继续以上落市形式运行,一旦升回50天SMA阻力以上波动及收市,料可摆脱近日的反覆走势及看高一线,再次考验上月23日的1754.40高位阻力.(B17)

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(12月1日)

弃债投股有理由 /习广思

财政悬崖是棘手政治问题,两党谈判依然拉锯,能否在圣诞前解决?又会否拖至明年初解决?毕非德说他不担心财政悬崖问题,最终都会找到解决方案.悬崖问题将继续左右股市,但不要忘记,美国楼市见底及复苏希望,才是投资者最关心的.彭博向862位投资者进行调查,大部分受访者认为,目前全球经济是2011年以来最好的,理由是美国有机会避过悬崖,中国经济前景改善.问及现时看好的投资机会,受访者指美股第一,中国第二.再问到2013年的资产投资,受访者一致看好股票,其次房地产,国债潜在回报最低.金融市场对股票及债券前景开始改观,愈来愈多人打算撤离债市转投股市,2013年又会如何?抑或,你还在担心悬崖?港股11月先跌后回升,恒指重上22,000点,汇控(0005.HK)破顶见一年新高,发挥支撑大局作用,收报22,030点,上升107点.大市成交额急增至800亿港元,尾市涉及MSCI香港指数成分股”换马”,多只股份成交急增兼波动,以太古地产(1972.HK)、恒隆集团(0010.HK)、银河(0027.HK)及香港电讯(6823.HK)尤见明显.但撇除”换马”因素及一批港交所(0388.HK)配股上板,港股成交仍见改善,资金仍在股市派对,12月初会否再见新高?

大市轮流接力,昨日铁路基建股及水泥股回升,市场憧憬中国内地提高基建投资开支.铁路工作会议将在12月初在北京召开,早前传闻是明年基建投资5,300亿元人民币,但市场的反应及动作,意味着对中国加大财政刺激有期望,亦预期资金在为12月中国经济工作会议作部署,除了基建铁路外,早前李克强给予贴士是”城镇化”,市场憧憬的包括零售通讯、医疗等内需行业.

汇控在出售资产的猜想下展现强势,黑金事件对股价的拖累已消化,能否冲上80港元关口,甚至再唱”圣诞钟,买汇丰”?香港银行股近日消息多多,创兴(1111.HK)行政总裁换人,引发资金急炒卖盘可能,昨日连带其余几只小型银行股亦告急涨.事实上,这些老牌家族银行日益衰落,汇丰及恒生(0011.HK)早已独霸天下,加上近年外资如DBS及中资如中银香港(2388.HK)愈做愈出色,竞争已日趋激烈,加上家族对经营下去意兴阑珊,卖盘已是迟早的事,2008年招行(3968.HK)并购永隆银行就是一例.(B02)