〔港报财经评论〕美国经济,仍需量宽--经济日报12月1日

美国经济,仍需量宽 /林瑞芬

恒指昨报升107点至22,030收市,大市成交额达800亿港元,但当中包含港交所(0388.HK)配股及大摩变动成分股两个因素.另外,美经济未如GDP反映般强,联储局尚有量宽空间.观乎中国内地,中国有经济工作会议召开,展望12月,财金官员的决策为主导港股关键.港交所闪电配股,昨虽略有所回0.8%至123.8港元收市,表现已较预期佳,全日成交额约25亿港元,料部分为配股因素.据统计昨尾市15分钟,大市成交额过230亿港元,被更替的恒隆集团(0010.HK)、友邦保险(1299.HK)及太古地产(1972.HK)均于五大成交额上榜.假设全为大摩变动成分股因素,港股昨升市实际的现货正常交易可能只是500多亿港元,与平日相若.

期指由高水变为低水,由此反映恒指昨虽攻破22,000,收于22,030,仍是好淡争持,须等候进一步强劲催化剂,先可确认摆脱22,000.恒指11月累计上升1.8%,印证11月初以过去30年港股表现研究启示,10月没出现大跌股灾而升市,11月多延续10月升势.技术而言,恒指昨略为突破小型头肩底,如回吐不下,或有所回但守稳50天线近21,360,头肩底形态成立,向上先挑战22,000,再完成量度上升目标约至23,000.23,000目标区也是标准上升通道顶附近水平.今个圣诞节,股民收不收到大礼,须看实50天线.

展望12月内,美国财政悬崖无疑仍制造杂音,但望能解决.美国第3季GDP由上升2%修正为上升2.7%,数字虽靓,但只是看似.若大家看芝加哥联储全国活动指数,会有不同的领会.CFNAI是一个每月指数,用来衡量美国整体经济活动相关的通胀压力.CFNAI中所包含的85个经济指标来自四大类数据:生产/收入、就业/失业和工作时间、个人消费和住房,以及销售/定单和存货,广泛反映经济现况.在10月CFNAI报负0.56,由9月份的0水平而降.三个月的,更由负0.36扩大至负0.56,已是连续八个月的负值,反映经济未如GDP数据般强的真实数据.据联储局认为若指数抵达负0.7已警戒经济衰退的开始,过去1970、1974、1980、1981、1989、1990、2001及2008均出现过负值0.7.美国真实经济未如GDP所显示的强,民主、共和两党必须协调财政悬崖问题.其次,联储局亦料再出手刺激经济及量宽,这或成港股催化剂.(008)

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内房短炒,首选保利 /余少文

大市在热钱推动下放量走高,资金无视中国调控政策而追捧内房股,约三分二内房股昨日录得一年高位,但至今对内房股在高位有戒心,认为目前只宜短炒.而红筹内房股最吸引会是保利置业(0119.HK).A股结束四连跌走势,国企指数昨日亦升134点或1.3%,收10,622点,是三个多星期以来最高收市价,成交额增加至四周以来最多的159亿港元,62%主板H股随大市造好.而红筹指数升35点或0.8%,收4,388点,成交额63亿港元.虽然国指昨日表现强过红指,但整体走势仍弱于红指,因为红指在周线或月线图走势中均升越各平均线.相反国指周线图中有待升破250周线,月线图则受制20月和50月线,只要国指成功升破250周线,中长线值得憧憬.

目前表现最好的板块是内房股,上周初认为短期有调整压力,最终跌眼镜,股价在热钱推动下,昨日差不多全线上升,三分二股份更创一年或历史新高,可以说是最强势中资股.不过始终认为中国在房地产政策上一日不松手,内房股只宜短炒,稍后可能落实房产税扩容措施,或会成为内房股调整藉口.但内房股一旦出现深度调整则要吸纳,因为中国在2020年要达到小康社会水平,以及GDP和人均收入都要翻一番.至于内房股目前平均市帐率约1.2倍,红筹内房股中只有保利置业(0119.HK)PB低于1倍.而截至今年6月底,保利土地储备达2,271万平方米,红筹内房股土储中仅次于中国海外(0688.HK)和华润置地(1109.HK),若然认为中海、润地等现价合理,则保利会是红筹内房股中最吸引.

基本面方面,公司早前将今年销售目标上调至190亿港元,但首十个月实现合约销售额已有193亿港元,按年升47%,提早达标,期内合约销售面积约208万平方米,按年升24%.上半年业绩方面,半年收入升54%至65亿港元,盈利升20%至11亿港元,每股盈利0.2965港元,但证券商似乎都看淡其今年下半年业绩,彭博综合证券商预测后,料其今年每股盈利约0.604港元,较去年的0.77港元为低.然而,保利去年盈利中有6亿港元来自投资物业公平值变化、汇兑收益和政府补贴,约占每股盈利0.16港元,如撇除这特殊收益,实际今年盈利预测表现会跟去年持平.展望明年,彭博料保利每股盈利可升至0.7港元,德银更乐观料可升至0.82港元,瑞银也预期达0.74港元,如以昨日收市价及彭博预测盈利计算,2013年预测PE约7.7倍,相比中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)等预测PE超过10倍更为吸引,加上其每股NAV约7.13港元,现价较NVA折让20%.当然,保利业绩能否持续向好,要看中国内地能否如中国领导人所预期,2020年达到小康社会,以及明年会否再收紧房地产市场调控.(010)