〔中国汇市〕央行明确人民币兑美元T和T+1品种均需遵守波幅1%规定--交易员

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京12月3日电---三位外汇交易员周一称,中国央行下发通知,明确银行间外汇市场人民币兑美元即期CFXS=CNY交割日T和T+1交易品种都要遵守每日波幅不超过1%的规定.
市场人士称,央行此举意在规范外汇市场即期交易品种交易,将交割日T和T+1品种明确规范属于即期交易品种.
"今天早上TOM(T+1)和TODAY(T)纳入1%的交易范畴,所以今天流动性进一步变差了,"一外资行交易员称.
另一位股份制银行交易员称,央行的意思是T+0和T+1都算即期市场."这一通知对我们来说没什么影响,只是对没有远期牌照的来说就不能突破上下限了."
路透已致电央行,但尚未获得相关回应.(完)
--发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。