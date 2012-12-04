《香港报摘》--经济日报12月4日

* 要闻版头条:

--恒指.HSI单日转向,券商仍唱好.里昂料明年见24,500点,港汇继续强势.

* 其他:

--财政司司长曾俊华指,整体住宅价格今年首10个月累升约23%,但10月推出加强版"额外印花税"(SSD)及开征"买家印花税"(BSD)取得初步成效,楼市买卖活动在11月转趋淡静,炒卖活动进一步收敛,楼价亦有回稳迹象.

--经营"时间廊"和"眼镜88"的细价股宝光(0084.HK),日前获江泽民长孙江志成等持有的博裕资本认购3.7亿元可换股票据(CB),刺激股价昨急升1成.管理层发表三年大计,惟换股条款颇苛刻,博裕最后能否成为公司股东仍存未知数.

--银基(0886.HK)中期盈转亏,蚀1.77亿港元,主席梁国兴坦言"作为主席，我也不满意".他将业绩差归咎于周期性因素,并且预期白酒市场有望于春节复苏.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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