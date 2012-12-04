《香港报摘》--经济日报12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--恒指.HSI单日转向,券商仍唱好.里昂料明年见24,500点,港汇继续强势.
* 其他:
--财政司司长曾俊华指,整体住宅价格今年首10个月累升约23%,但10月推出加强版"额外印花税"(SSD)及开征"买家印花税"(BSD)取得初步成效,楼市买卖活动在11月转趋淡静,炒卖活动进一步收敛,楼价亦有回稳迹象.
--经营"时间廊"和"眼镜88"的细价股宝光(0084.HK),日前获江泽民长孙江志成等持有的博裕资本认购3.7亿元可换股票据(CB),刺激股价昨急升1成.管理层发表三年大计,惟换股条款颇苛刻,博裕最后能否成为公司股东仍存未知数.
--银基(0886.HK)中期盈转亏,蚀1.77亿港元,主席梁国兴坦言"作为主席，我也不满意".他将业绩差归咎于周期性因素,并且预期白酒市场有望于春节复苏.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。