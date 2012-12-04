版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月4日

路透香港12月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7495港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收低59.98点或0.46%,报12,965.6点.因令人失望的美国制造业数据限制对中国经济成长的
乐观情绪.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  210.110   -1.43      11921            16.282      -0.60
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.450   -1.32      29284             3.239       0.29
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.920   -1.76     122546            86.670      -0.66
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.690   -1.02      41589            22.572       0.32
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.900   -0.94      20438            10.222      -0.18
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.790   -1.05      15994             8.121       0.26
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   51.030   -0.20     268127            79.091       1.08
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.220   -2.04      15961             4.124       0.10
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.350   -1.16     118782            11.895       0.47
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.990   -2.47      55788            11.617      -0.71
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   35.220    3.31      36735             6.823       0.05
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.170    0.05       6293             3.436      -0.40
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.950   -1.74       2440             1.314     -49.86
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.400    0.42      48028             0.372      -2.11  (完)

  --整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐