《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7495港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低59.98点或0.46%,报12,965.6点.因令人失望的美国制造业数据限制对中国经济成长的 乐观情绪. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 210.110 -1.43 11921 16.282 -0.60 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.450 -1.32 29284 3.239 0.29 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.920 -1.76 122546 86.670 -0.66 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.690 -1.02 41589 22.572 0.32 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.900 -0.94 20438 10.222 -0.18 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.790 -1.05 15994 8.121 0.26 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 51.030 -0.20 268127 79.091 1.08 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.220 -2.04 15961 4.124 0.10 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.350 -1.16 118782 11.895 0.47 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.990 -2.47 55788 11.617 -0.71 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 35.220 3.31 36735 6.823 0.05 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.170 0.05 6293 3.436 -0.40 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.950 -1.74 2440 1.314 -49.86 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.400 0.42 48028 0.372 -2.11 (完) --整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。