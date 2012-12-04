《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月4日

路透香港12月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7495港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低59.98点或0.46%,报12,965.6点.因令人失望的美国制造业数据限制对中国经济成长的 乐观情绪. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 210.110 -1.43 11921 16.282 -0.60 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.450 -1.32 29284 3.239 0.29 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.920 -1.76 122546 86.670 -0.66 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.690 -1.02 41589 22.572 0.32 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 131.900 -0.94 20438 10.222 -0.18 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 104.790 -1.05 15994 8.121 0.26 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 51.030 -0.20 268127 79.091 1.08 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.220 -2.04 15961 4.124 0.10 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.350 -1.16 118782 11.895 0.47 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.990 -2.47 55788 11.617 -0.71 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 35.220 3.31 36735 6.823 0.05 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.170 0.05 6293 3.436 -0.40 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.950 -1.74 2440 1.314 -49.86 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.400 0.42 48028 0.372 -2.11 (完) --整理 李珊珊