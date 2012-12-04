《香港报摘》--信报12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--汇控(0005.HK)(HSBA.L)明年放售210亿港元次级贷款组合.
* 其他:
--多只内房股即将公布11月份的销售数据,本报综合市场消息及券商预测,发现大部分房企已提早完成今年目标,余下的亦已达标逾90%;不过,雅居乐(3383.HK)及恒盛地产(0845.HK)的销售表现却跑输同业,年内或未能完成目标.
--中期业绩亏损近9.35亿港元的国泰(0293.HK),上月底单方面宣布1.3万名香港员工明年平均加薪2%,以及有第13个月酌情年终奖金.工会不满意加幅,不排除在圣诞假发动工业行动.
--国美(0493.HK)昨天宣布,将整合旗下国美电器网上商城和库巴网两大电商平台,实现后台统一管理和资源共享.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。