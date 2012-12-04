《香港报摘》--信报12月4日

* 要闻版头条:

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)明年放售210亿港元次级贷款组合.

* 其他:

--多只内房股即将公布11月份的销售数据,本报综合市场消息及券商预测,发现大部分房企已提早完成今年目标,余下的亦已达标逾90%;不过,雅居乐(3383.HK)及恒盛地产(0845.HK)的销售表现却跑输同业,年内或未能完成目标.

--中期业绩亏损近9.35亿港元的国泰(0293.HK),上月底单方面宣布1.3万名香港员工明年平均加薪2%,以及有第13个月酌情年终奖金.工会不满意加幅,不排除在圣诞假发动工业行动.

--国美(0493.HK)昨天宣布,将整合旗下国美电器网上商城和库巴网两大电商平台,实现后台统一管理和资源共享.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]