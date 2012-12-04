《香港报摘》--其他报纸重要消息12月4日

* 明报:

--中电(0002.HK)和香港电灯公司明年的电费调整最迟下周二(12日)到行政会议讨论,同日公布加幅.接近电力公司消息指,中电与港灯的加幅均超过发展计划中订明已批核水平的5%,当中中电加幅介乎5%至8%,低于去年首轮提出的加幅9.2%.

--香港交易所(0388.HK)一众管理层在成功购得伦敦金属交易所(LME)后获得犒赏.港交所公布,董事会批准拨出892万港元购买公司的股份,奖授行政总裁李小加,较去年的880万港元增加了1.4%.

--国际豪华私人飞机租赁公司Vista Jet创办人兼主席Thomas Flohr表示,集团现已向中国政府申请内地航线的飞行牌照,预计最快一年内有望取得牌照.

* 星岛日报:

--已故华懋集团主席龚如心契仔张雁坤表示,华懋慈善基金接管遗产逾一年,运作欠透明度及无计画、无方向,更与龚如心生前关注教育及持续发展理念背道而驰,有关领导成员应承担责任,向公众交代.

--由马云掌管的阿里集团宣布,今年首11个,旗下淘宝和天猫两个网站的成交额突破1万亿元人民币,相当于2011年中国国内生产总值的2%.

--消息指,市传超购逾15倍的人保集团,公开认购每人最少可派一手,一手中签率达百分百.人保将于本周五(7日)上市.

* 苹果日报:

--香港特区政府经济顾问陈李蔼伦表示,明年香港经济(GDP)增长,预期在2.5%至4.5%,将较今年全年预期1.2%为高.

--已停牌9个月的澳优乳业(1717.HK)宣布,计画全购公司持有49%的乳品商澳优海普诺凯.惟没有披露作价.

* 东方日报:

--统计资料显示,今年首11个月中银香港(2388.HK)仍稳坐现楼按揭市占率首位,较第二位的汇丰(0005.HK)(HSBA.L)多逾500宗.银行界人士估计,明年首季按揭市场仍淡静,料第二季才显着趋积极.

--花样年(1777.HK)公布,自11月30日起,陈思翰为其本身事业发展,已辞任执行董事及首席财务官.公司另委任执行董事林锦堂做首席财务官,及委任执行董事潘军做公司授权代表,同日起生效.

* 文汇报:

--屋宇署公布,10月全港只有3个私人住宅项目,合共717伙单位落成,数量较9月的2,851伙锐减75%.而综合今年首10个月数字,累积私宅落成量只有6,845伙,仅较去年同期的6,833伙轻微增加0.2%,仅及政府预期的58%.

--渣打(2888.HK)警告,香港近月通胀虽呈降温趋势,但第三轮量化宽松政策(QE3)将进一步推高香港资产价格和租金,料今年底通胀将重临,达4%水平,到明年更会升温至4.5%.

* 大公报:

--消息盛传,新地(0016.HK)南区寿山村道洋房Shouson Peak 的17F号屋,以2.11亿港元获本地买家承接,折合尺价达48,495港元,创项目开卖以来新高,更为买家印花税出台后,香港最大额住宅买卖.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]