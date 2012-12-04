更正:〔香港个股〕富豪Abramovich将收购Norilsk少数股权,以解决股东分歧

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:标题及内文第一段,"俄铝将出售Norilsk少数股权"有误,应为"富豪Abramovich将收购Norilsk少数股权")
路透香港12月4日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周二表示,富豪Roman Abramovich将收购俄铝旗下的Norilsk Nickel约7.3%股权,此举将有助于解决长达四年之久的股东争端.
根据俄铝在联交所发布的公告,Abramovich将收购Norilsk Nickel的7.3%准库存股份,亦相当于7.3%的Norilsk Nickel股权.Roman Abramovich拥有英超车路士足球队(Chelsea).
此外,公告亦指出,Norilsk Nickel最大股东--Interros实质拥有人Vladimir Potanin将出任Norilsk Nickel总董事,负责Norilsk Nickel集团的管理.俄铝与Interros集团之间有关Norilsk Nickel集团相关争议,将由协议日期起搁置.
俄铝表示,此要约旨在"改善Norilsk Nickel集团现有的企业管治及透明度、提升盈利能力及股东价值以及解决本公司与Interros有关Norilsk Nickel集团的分歧."
Norilsk Nickel为全球最大的镍和钯生产商及铂和铜的主要生产商之一,目前由Interros及俄铝分别持有约28%及25.13%的权益.
本地时间上午9:41时,俄铝报平盘至4.54港元,一个月来升8.70%;恒生指数.HSI小升0.09%. (完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽/杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。