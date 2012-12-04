更正:〔香港个股〕富豪Abramovich将收购Norilsk少数股权,以解决股东分歧

(更正:标题及内文第一段,"俄铝将出售Norilsk少数股权"有误,应为"富豪Abramovich将收购Norilsk少数股权")

路透香港12月4日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周二表示,富豪Roman Abramovich将收购俄铝旗下的Norilsk Nickel约7.3%股权,此举将有助于解决长达四年之久的股东争端.

根据俄铝在联交所发布的公告,Abramovich将收购Norilsk Nickel的7.3%准库存股份,亦相当于7.3%的Norilsk Nickel股权.Roman Abramovich拥有英超车路士足球队(Chelsea).

此外,公告亦指出,Norilsk Nickel最大股东--Interros实质拥有人Vladimir Potanin将出任Norilsk Nickel总董事,负责Norilsk Nickel集团的管理.俄铝与Interros集团之间有关Norilsk Nickel集团相关争议,将由协议日期起搁置.

俄铝表示,此要约旨在"改善Norilsk Nickel集团现有的企业管治及透明度、提升盈利能力及股东价值以及解决本公司与Interros有关Norilsk Nickel集团的分歧."

Norilsk Nickel为全球最大的镍和钯生产商及铂和铜的主要生产商之一,目前由Interros及俄铝分别持有约28%及25.13%的权益.

本地时间上午9:41时,俄铝报平盘至4.54港元,一个月来升8.70%;恒生指数.HSI小升0.09%. (完)

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