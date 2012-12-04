〔港报社评〕僭建窒碍施政,特首拆弹须决断--经济日报12月4日

特首梁振英昨出席首场施政报告地区谘询会,其间被反对者狙击,指他应就僭建事件下台.普遍市民对僭建风波尾大不掉,令社会陷入内耗已感厌烦,作为事件主角的梁振英实须坦诚交代,尽快释除民疑,才能赢取空间施政.

梁振英上任后将发表施政报告的时间由今年10月,押后3个月至明年1月,表示此可有更充分时间谘询公众,普遍市民亦愿给他多些时间把政策拟定好.惟昨举行的首场施政报告谘询会上,梁振英被反对者狙击,高叫他在僭建事件上诚信有问题,要求他下台,令大会的谘询功能受阻,亦损害其他市民向特首表达意见的权利.

面对极端反对声音抬头,梁振英更要团结大多数的温和市民,赢取民意,以便有更多时间与空间专注施政,惟关键仍是解铃还须系铃人.平情而论,僭建本身并非重罪,若因此就要梁振英下台、将香港逼进宪政危机,对香港显然有害无益.惟梁振英寓所僭建问题发生至今已5个多月,他至今仍未明快乾脆回应,无助拆除僭建政治炸弹.

市民深觉香港发展已不容再蹉跎,故期望政府可集中力量办实事,惟要市民对特首疑中留情,给予空间施政,梁振英须及早平息僭建风波,一是要明确承诺交代的具体时间;二是要坦白、全面、清楚交代僭建的详情,让市民可全面检视,以判断问题轻重.只有如此,社会与特首才可望放下僭建包袱,重新上路. (A07)