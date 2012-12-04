〔港报社评〕僭建窒碍施政,特首拆弹须决断--经济日报12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
特首梁振英昨出席首场施政报告地区谘询会,其间被反对者狙击,指他应就僭建事件下台.普遍市民对僭建风波尾大不掉,令社会陷入内耗已感厌烦,作为事件主角的梁振英实须坦诚交代,尽快释除民疑,才能赢取空间施政.
梁振英上任后将发表施政报告的时间由今年10月,押后3个月至明年1月,表示此可有更充分时间谘询公众,普遍市民亦愿给他多些时间把政策拟定好.惟昨举行的首场施政报告谘询会上,梁振英被反对者狙击,高叫他在僭建事件上诚信有问题,要求他下台,令大会的谘询功能受阻,亦损害其他市民向特首表达意见的权利.
面对极端反对声音抬头,梁振英更要团结大多数的温和市民,赢取民意,以便有更多时间与空间专注施政,惟关键仍是解铃还须系铃人.平情而论,僭建本身并非重罪,若因此就要梁振英下台、将香港逼进宪政危机,对香港显然有害无益.惟梁振英寓所僭建问题发生至今已5个多月,他至今仍未明快乾脆回应,无助拆除僭建政治炸弹.
市民深觉香港发展已不容再蹉跎,故期望政府可集中力量办实事,惟要市民对特首疑中留情,给予空间施政,梁振英须及早平息僭建风波,一是要明确承诺交代的具体时间;二是要坦白、全面、清楚交代僭建的详情,让市民可全面检视,以判断问题轻重.只有如此,社会与特首才可望放下僭建包袱,重新上路. (A07)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。