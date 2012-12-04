〔港报社评〕财政悬崖倒数市场难免虚惊--信报12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
美国“财政悬崖”谈判踏入最后一个月的倒数日子,民主与共和两党迄今仍僵持不下,令投资者对“堕崖”风险的忧虑显得敏感.随着谈判死线逼近,达致协议的压力也愈大,担心两党激烈博弈触发金融市场急遽波动,令市场露出了不安情绪.
如今在向富有阶层增税等问题上,双方继续针锋相对.从党派门户的角度看,在增税、是否通过压抑福利开支降低财政赤字等牵涉政策理念之上,两党不同的主张看来很难弥合,纾解分歧唯一方法,只有妥协.
随着月底谈判死线临近,两党达致妥协的压力也愈来愈大.照最新公布的经济数据看,包括10月新屋销售较前月小幅下滑,售价中值同比虽上升5.7%,但升幅已连续2个月缩小,动能减弱,反映房地产回升气势有弱化隐忧,加上10月个人收入增幅几乎原地踏步,令复苏好转的势头蒙上阴影.因此,若“财政悬崖”出现,美国复苏步伐势必受到巨大冲击.实质性的经济损害,无疑会制约共和民主两党的非理性博弈行为.市场担忧,相信只是一场虚惊.
值得注意的是,去年两党就债务上限的博弈,双方的妥协方案,并非根本解决了举债问题,只是采用拖延方式,把难题的核心以“削赤”的面目在日后继续展现,为今次财政悬崖争拗留下尾巴.如今财政悬崖谈判亦有可能以分阶段方式处置,但两党这种政治博弈,令美国政府政策形成的可预期性和连贯性减少,增加政治风险,也使美国优等主权评级未来一段时间持续受到损削. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。