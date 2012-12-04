〔港报社评〕要征"垃圾税",先做好回收--星岛日报12月4日

政府逐步推动征收垃圾处理费,市民多担心会增加自己经济负担.要避免”垃圾税”成为新的政治炸弹,当局务必先做好各类回收工作,包括建立完善的厨余回收系统,把需要征费的垃圾量减到最低.

调查显示,最多受访者担心垃圾费会增加自己的经济负担.如果收费水平太低,阻吓作用轻微;但是如果太高,势必引起民意强烈反弹.

减轻市民负担的途径之一,是减收差饷.历史上差饷是由市政局征收,用来应付市政服务的种种开支,当中包括清理和收集垃圾.回归后废除了市政局,差饷收入完全拨归库房统一处理.将来处理垃圾要独立征费,市民要求减收差饷,并非毫无道理.另一个减轻市民负担的途径,是参考现时低用量住户免交水费的模式,厘订一个豁免收费的垃圾量水平,好像现时鼓励市民节约用水般,鼓励市民减少垃圾,和减轻基层市民负担.

更有效的减废和减轻负担兼得的做法,是做好废物回收.市民做好各种废物分类,可以回收的,全部不用征费.现时不少大厦已经做好废纸、金属和塑胶回收系统,当局要进一步改善其他可循环再造的废物的回收网络,包括玻璃、电池、各类电子用品、衣料等,特别要做好厨余回收.面对厨余这个主要垃圾来源,当局须加快建立厨余回收与再利用系统.

政府要做好减废回收,把需要堆填和征费的垃圾,尽量朝“减无可减”的目标前进,这样有助延缓堆填区扩展需要,同时降低征收垃圾处理费对民生的冲击. (A06)