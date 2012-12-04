〔港报社评〕CKB168营运疑似层压式警须彻查免市民中招--明报12月4日

在网上销售教育软件的CKB168集团,手法被认为类近层压式计划,另外,销售加入投资元素,集团声称会上市,而会员可以成为股东,使它的销售更令人迷惑.警方已吁怀疑已参与层压式计划的人,勿再招募会员.由于涉及的市民或许数以百计,金额可能数以亿计,警方应该积极调查和尽快公布,使市民知道个中真相,至于有参与计划的市民,应与警方联络,提供资料,协助警方尽快查清此事.

CKB168现在发售4套课程,每套售1,380美元,按其网页介绍,购买量愈多,折扣愈高,一次过购买750,套,可享50%折扣优惠.有会员透露软件已经售出逾12万套,设若已销售软件都由会员自行认购,12万套涉及的金额高达13亿元.若销售情况有问题,一旦出事,会使不少人蒙受损失.

目前,CKB168在美国、加拿大、香港、中国、中国等地都有业务,它的情况在网上世界有不少讨论,内容存在两种极端.有人说它利市百倍,静态回报和动态回报都极其丰厚;有人说它打着网络、动漫、儿童教育为一体的产业招牌圈钱,孰真孰假,莫衷一是.这个情况,正正反映CKB168的营运有争议.

警方有必要展开全面调查,确定是否有问题.至于已经成为CKB168会员的人,应该尽量向警方提供资料,因为CKB168营运模式既受质疑,会员若认为无问题,应该现身说法,向警方披露相关情况和资料,事态厘清之后,他们就可以安心投资,否则也可以尽早抽身,减少损失. (A04)