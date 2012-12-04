〔港报社评〕私院缺乏监管,不应将错就错--文汇报12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
食物及卫生局局长高永文昨日在立法会帐目委员会上解释,部分医院的地契在1997年前续约时,因应顺利过渡的原则,未有新增回馈市民的条款.事实上,当局早在1957年已经订明,若以免地价或低地价批地予私家医院,要加入提供廉价床和利润投资在医院的条款,当局在1997土地续约时,未加入条款已经是错,更不应将错就错,推诿到所谓“50年不变”上,而应尽快亡羊补牢,检视私院批地条款,加以补充纠正,令市民享用应有的医疗资源.
审计报告指出,政府并无严格监督和执行当年针对私院的有关条款,现时有私家医院并未遵照批地条款兴建长者活动中心和日间医院;对私院一些严重违规的情况,当局多只发出警告或劝喻,亦鲜有对外披露严重医疗事故医院的名称及详情.当局不应将错就错,把私院缺乏监管的弊端习非成是.
私院享受批地优惠发展私人医疗服务,部分以非牟利团体名义注册的私院更受税务条例豁免交税,提供廉价病床是私院的应尽责任,然而现时私院即使设立廉价病床,市民亦常被私院以各种理由推搪,无法预约廉价病床,不能享用医疗资源之余,这些廉价病床使用率亦偏低,反映医疗资源未尽其用的问题.当局应及早补救,尽快纠正存在已久的问题,检视批地程序,补充惠民的续约条款,严格监管私院服务. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。