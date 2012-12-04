〔港报社评〕私院缺乏监管,不应将错就错--文汇报12月4日

食物及卫生局局长高永文昨日在立法会帐目委员会上解释,部分医院的地契在1997年前续约时,因应顺利过渡的原则,未有新增回馈市民的条款.事实上,当局早在1957年已经订明,若以免地价或低地价批地予私家医院,要加入提供廉价床和利润投资在医院的条款,当局在1997土地续约时,未加入条款已经是错,更不应将错就错,推诿到所谓“50年不变”上,而应尽快亡羊补牢,检视私院批地条款,加以补充纠正,令市民享用应有的医疗资源.

审计报告指出,政府并无严格监督和执行当年针对私院的有关条款,现时有私家医院并未遵照批地条款兴建长者活动中心和日间医院;对私院一些严重违规的情况,当局多只发出警告或劝喻,亦鲜有对外披露严重医疗事故医院的名称及详情.当局不应将错就错,把私院缺乏监管的弊端习非成是.

私院享受批地优惠发展私人医疗服务,部分以非牟利团体名义注册的私院更受税务条例豁免交税,提供廉价病床是私院的应尽责任,然而现时私院即使设立廉价病床,市民亦常被私院以各种理由推搪,无法预约廉价病床,不能享用医疗资源之余,这些廉价病床使用率亦偏低,反映医疗资源未尽其用的问题.当局应及早补救,尽快纠正存在已久的问题,检视批地程序,补充惠民的续约条款,严格监管私院服务. (A04)