〔港报财经评论〕日圆淡友的预言--信报12月4日

日圆淡友的预言 /习广思

好长时间未有再谈及欧洲,但希腊昨日宣布回购计划,是一道好消息.欧洲经济衰退要非常长时间来修复,欧罗区10月份失业率11.7%,希腊年轻人失业率高达57%,西班牙年轻人失业率55%,这是失落的世代,失业问题未能解决造成骚乱不断,类似情况在上世纪七十年代的英国亦曾出现,但年轻人拥有顽强生命力,出路难觅但总有出路.希腊终再获得欧盟通过贷款协议,2020年前希腊要将赤字降至GDP的124%,欧盟并暗示延长其偿还债务时间将其留在欧盟区内.昨日希腊政府宣布近100亿欧罗的债券回购计划,十年长债息跌至14.69厘,是去年7月以来的低位,连带意大利十年债息跌至4.4厘水平.欧债危机继续制造市场噪音,但这场风暴似乎暂时平静下来.

昨日看好的投资者大挟汇控(0005.HK),加上PMI数据造好,带动恒指破顶见一年高位22,162点,但大市早段成交显然不足,未几借A股吹淡风掉头回落,尾市跌势加剧,收报217,674点,下跌262点.先屠熊后杀牛,大市成交额537亿港元,沽空比率8.2%.踏入12月首个交易日,港股好淡通杀,依然都是那个问题,恒指上升3个月后,最后一个月是否有力再升?留意区内股市,包括近期有热钱流入的台股、韩股及东南亚股市都持续上升,意味着资金仍在.恒指在小双顶下急吐,引发重重疑虑,短期仍以波动为主,留意周五人保(1339.HK)上市后,资金会否出现变动.其次,个别重磅股表现各异,腾讯(0700.HK)急跌3%,或再下跌至150天线,弱势未改.

临近年尾,强股愈强,弱股愈弱.强势股如香港收租股,有逆市企稳的能耐,九仓(0004.HK)继续被大行看好,理由是入股绿城(3900.HK)获得的潜在回报,会德丰(0020.HK)、绿城股价逆市上升.强股愈强,正如上周所作的预测,基金可能在年底追表现,但像内房这类需求融资的公司,股价炒高无非为”水”,随时配股集资也不足为奇.弱股愈弱,即使美国消费信心回升,亦无助利丰(0494.HK)股价,市场对并购增长模式,似乎已失去信心.初接触债券,芬佬话债市尤其是利率或国债市场,常出现所谓”自我应验预言”,当交易员看法一致,大量资金买同一个方向,价格早已行先,消息之后才出现.类以事情会否出现在圆汇之上?近期难得几乎大部分人都一齐看淡的货币,正是日圆.由上月开始,看淡日圆的看淡的投资者持续增加,加上安倍晋三的量宽放水论,日圆兑美元过去一个月下跌4.8%.尽管近日圆汇跌势有所放缓,但熊派未曾改看法,反而更进一步看淡大选后的日圆走势,短期政治及政策因素或会造成波动,但投资者对日本政府信心续跌,2013年圆汇跌势还是会继续.(B03)

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欧罗如守1.3027,后市仍可看好 /苏子

欧罗兑美元在昨天纽西兰入市后曾略为跌至1.2970水平,但到东京入市后已见回复强势,1.30心理关口成功失而复得并且突破上周五的1.3027高位,以及略破20天保历加通道的1.3043顶部阻力,惟破位后的上升动力却使不少看好者大感失望,因汇价仅高见1.3048便已行人止步,到昨天美国入市前已自此高位回落至上周五的高位以下,故从即市走势上看,上述的破位有可能会是假突破.另留意香港的恒指昨天在创近期新高后,却掉头急挫并以大阴烛低收,而恒指表现有领先的启示作用,昨天恒指所出现的恶劣技术走势,担心昨晚欧罗兑美元亦可能会出现类似恒指的不利走势.如昨晚欧罗兑美元不升反跌并且在1.2970水平以下收市,将对汇价后市的走势响起见顶下挫的警号.短线而言,昨晚欧罗兑美元要企稳在上周五的1.3027高位以上波动及收市,稍后才能以单边市形式继续上升,否则不宜对汇价过于乐观.

美元兑日圆在上月21日以大阳烛利好形态,升破今年4月20日的81.78高位及82心理关口后,并未继续以单边市形式进一步挑战今年3月17日所造的84.17高位,反而却在81.65-82.85间横行上落,完全没有任何趋势可言.目前美元兑日圆经过8个交易天的横行上落后,已在日线图上呈现一个近似头部的见顶形态,稍后汇价若一直乏力突破上月22日所造的82.82高位,反而更掉头回落至20天SMA的81.20重要支持以下收市,对美元兑日圆的短期走势可说是非常不利,料有甚高机会重拾弱势并考验80心理关口,以及200天SMA的79.87关键支持位,估计美元兑日圆再度转弱的原因,应与日圆再受避险资金追捧有关.

简言之,要欧罗兑美元及美元兑日圆继续造好,大前提便是要市场的避险情绪不能升温,否则便会出现逆转性的回落,若真的出现此逆转回落情况,投资者伺机入市建立欧罗兑日圆短仓将有更高的获利空间.(B08)