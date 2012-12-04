〔港报财经评论〕大市多变,选股求稳--经济日报12月4日

大市多变,选股求稳 /林瑞芬

恒指昨早高开,高见22,162,但午市又一次被A股扯后腿,最终收报21,767,跌262点或1.2%,成交额537亿港元.由此启示,好淡在22,000关口争持剧烈,50天线近21,400为关键支持位参考.据《新华网》报道,截至11月28日,11月当月全国月累计发电量同比增7.41%,为年内最高增速.另外,11月汇丰中国制造业采购经理指数扩张至50.5,13个月内首次回到50分水岭上,官方的亦报50.6,连续两个月处50分水岭上,多重印证中国内地大、中小企营造环境暂摆脱黑暗期,数据虽佳,但无助A股,上证跌1%至1,959收市,沪深两市逾750亿港元成交略为上升.对普遍A股股民来讲,恐怕已心死,要再心死,跌出个未来,跌市的成交要大增方可.

与大家微观A股之跌况,近月股指连绵阴乾下跌,不是内银股带动,因内银股基本上已靠稳.反之,白酒股被大手抛售,所见如国内著名的贵州茅台11月以来跌18%,昨报200.19元人民币,该股由年初170元人民币升至7月见高位近266元人民币,走强于A股大市,最终被近月爆出行业发生”白酒塑化剂”事件而被大户藉口洗仓.经验告知,当强势股也被大户嫌弃洗仓时,当知市场人士的信心处于极为低谷.大市在跌市尾声,死而后生,但A股这个跌市尾声还要拖几长?何时再生?坦白说,无信心去把握.上证上周失守2,000,长方形失守论量度跌幅约至1,850.

港股又被A股拖后腿,昨早由冲高变冲低,22,000关口还未有能力确认突破,还存在一个头肩底营造的可能,回吐失21,800亦可接受,但穿50天线现近21,400的话就要小心,因头肩底右肩不宜低于头部,穿的话头肩底不能成立,那短期再进一步再挑战22,200甚至23,000的动力受制.中国内地经济真的回暖惠及H股被支持,以及推测美国联储局续有需要推出量宽措施,向好预期望恒指营造头肩底成立,但股场多变,向淡也要有所准备.若失守50天线,下试21,000又穿埋的话,就可能为小双顶之利淡走势.

向好向淡的预期,有时候确视乎图表者如何解读.当然,结合其他推动短期股市因素,方能有把握判断.那本月来讲,澳洲、加拿大、新西兰、英国、美国及欧洲等央行将议息,更须密切注视结果,这将直接影响明年全球货币政策之走向,对资金流及港股的启示作用性强.美国为首的,量宽的决策视为重中之重,若还续量宽,这对支持港汇持续逞强,增恒指头肩底的可能成立,起关键判断性.(012)

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经济已好转,A股不悲观 /余少文

中国内地11月PMI数据显示第四季经济增速可回升,不过股票市场似乎不认同这数据,上证综合指数继续见近四年低位外,国企指数亦先升后跌,A股目前成为价值投资者的坟墓,但仍然不悲观.A股昨日开市略为反弹后反覆下跌,上证综合指数跌20点或1%,收1,959点,如由全日高位计算跌幅则达1.4%,成为国企指数午后急跌原因之一,国指全日跌163点或1.5%,收10,458点,不足20%主板H股可以逆市上升,电力股是表现较佳行业,成交额约104亿港元.而红筹指数跌54点或1.2%,收4,333点,成交额约44亿港元.国家统计局资料显示,11月制造业PMI为50.6%,较上月升0.4%,连升三个月外也是连续两个月处于50%临界点之上,及是七个月来高位.而偏重中小企的汇丰中国制造业PMI为50.5%,是2011年10月以来最高,除了高于早前公布的初值50.4%外,也较上月升1%.至于官方的11月非制造业PMI为55.6%,连续两个月回升,数据显示中国内地经济持续好转.

其实,PMI过去持续下跌,反映中国内地经济下滑,按季GDP也由2010年第四季9.8%水平,降至今年第三季7.4%,制造业PMI由2010年11月55.2%降至今年9月的49.8%,所以今年第四季的10月和11月回升,有理由相信第四季GDP可以高于第三季的7.4%,难怪市场有预测指第四季GDP可回升至8%.官方制造业PMI中新定单指数回升至51.2%,新出口定单指数和进口指数分别为50.2%和48.5%,较上月升0.9和0.1%,似乎显示欧美经济状况好转,带动定单指数上升,惟中国内地需求或未好转,故进口指数只是轻微回升.但见到原材料库存指数和产成品库存指数都回升至47.9%和48.8%,未回到50%以上,反映中国内地库存属于低水平,而录得回升则相信是企业开始回补库存,相信中国内地第四季经济增长可扭转连续七个季度放缓走势.

股市往往早走经济半年左右,但A股今年持续下跌,可谓”跌死人”.尤其中证监由郭树清接手后推动价值投资,A股便成为价值投资的坟墓,似乎是无底深潭,故A股持续下跌似乎不认同经济复苏的看法,即A股未来半年可能继续是困局.另一可能是中国内地经济有望好转,即市场憧憬中国出招刺激经济的预期在下降,从而令股市下跌,只是经济持续增长才是支持股市的最佳办法,所以对A股并不悲观.(010)