《香港重要政经日程》--12月4日-12月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
12月4日(周二)
-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑派发第三季中期股息.
*--09:30 全球商业论坛.
--10:00 大洋集团(1991.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
12月5日(周三)
-- 英皇证券(0717.HK)公布年度业绩.
--10:00 光星电子(2310.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰11月采购经理人指数.
--12:00 金山能源(0663.HK)股东特别大会.
--14:30 中海集运(2866.HK)上海举行股东特别大会.
--15:00 凤凰卫视(2008.HK)股东特别大会.
12月6日(周四)
--12:30 香港特区行政长官梁振英至外国记者俱乐部午餐演说.
-- 普拉达(Prada) (1913.HK)公布第三季业绩.
--14:30 思捷(0330.HK)股东周年大会.
--14:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.
--15:00 圣马丁国际(0482.HK)股东周年大会.
12月7日(周五)
-- 香港公布11月外汇储备.
--10:00 天年生物(1178.HK)股东周年大会.
--10:00 中国数码信息(0250.HK)股东特别大会.
--11:00 中国源畅(0155.HK)股东特别大会.
--13:00 上海集优(2345.HK)于上海举行股东特别大会.
--14:00 中材股份(1893.HK)于北京举行股东临时大会.
--15:30 香港建屋贷款(0145.HK)股东特别大会.
12月10日(周一)
--09:30 永义实业(0616.HK)股东特别大会.
--14:00 重庆钢铁股份(1053.HK)于重庆举行第二次临时股东大会.
12月11日(周二)
-- 联太工业(0176.HK)公布年度业绩.
--09:00 中煤能源(1898.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:30 A8电媒音乐(0800.HK)股东特别大会.
--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.
12月12日(周三)
--08:30 马鞍山钢铁股份(0323.HK)于安徽举行第三临时股东大会.
--11:00 世纪金花(0162.HK)股东特别大会.
--14:30 香港中旅(0308.HK)股东特别大会.
12月13日(周四)
--11:00 恒和集团(0513.HK)股东周年大会.
--16:00 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
--16:30 2012年第三季工业生产指数.
12月14日(周五)
-- 香港金融管理局公布11月外汇基金境外总资产.
--09:00 东方电气(1072.HK)于四川成都举行临时股东大会.
--11:00 中国户外媒体集团(0254.HK)股东特别大会.
--11:00 新疆新鑫矿业(3833.HK)于新疆举行股东特别大会.
*12月17日(周一)
--09:00 民生银行(1988.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)举行股东周年大会.
--10:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。