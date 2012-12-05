〔香港数据〕11月采购经理指数(PMI)升至52.2,为9个月来最大幅改善--汇丰

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透香港12月5日电---以下为汇丰香港11月份采购经理人指数(PMI)数据:
2012年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月
52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7
* 11月PMI升至52.2,连续第二个月高于50.0的持平指标,并超过长期平均值51.1,显示私营企业的经营环境进一步好转.
* 私营企业新订单自7月份以来首次按月增长,来自中国内地的新订单亦告上升.整体新订单增长稳健,增速为9个月来最快.
* 月内产出增加,连续第二个月录得增长,反映新业务量上升;积压工作量的增长则是今年3月以来最快.
* 11月私营企业的雇员人数连续第二个月上升,虽然增幅温和,但速度已是今年1月以来最快.
* 私营企业月内的整体投入成本继续上扬,采购价格和工资俱升.整体通胀率强劲,且升幅为8个月以来最快.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"来自内地的需求急速反弹,带动上月的雇员人数和工资俱升.新产品的推出和坚实的需求,进一步巩固香港的营商条件,有助第四季度经济继续扩张.不过,随之而来通胀亦有回升压力."(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。