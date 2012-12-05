〔香港数据〕11月采购经理指数(PMI)升至52.2,为9个月来最大幅改善--汇丰

路透香港12月5日电---以下为汇丰香港11月份采购经理人指数(PMI)数据:

2012年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月

52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7

* 11月PMI升至52.2,连续第二个月高于50.0的持平指标,并超过长期平均值51.1,显示私营企业的经营环境进一步好转.

* 私营企业新订单自7月份以来首次按月增长,来自中国内地的新订单亦告上升.整体新订单增长稳健,增速为9个月来最快.

* 月内产出增加,连续第二个月录得增长,反映新业务量上升;积压工作量的增长则是今年3月以来最快.

* 11月私营企业的雇员人数连续第二个月上升,虽然增幅温和,但速度已是今年1月以来最快.

* 私营企业月内的整体投入成本继续上扬,采购价格和工资俱升.整体通胀率强劲,且升幅为8个月以来最快.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"来自内地的需求急速反弹,带动上月的雇员人数和工资俱升.新产品的推出和坚实的需求,进一步巩固香港的营商条件,有助第四季度经济继续扩张.不过,随之而来通胀亦有回升压力."(完)

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