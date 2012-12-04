〔投行观点〕高盛设定明年底指数目标,中国A股潜在回报好于H股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月4日电---投行高盛周二称,根据该行设定2013年底中国沪深300指数.CSI300和恒生国企指数.HSI的目标,较现水平分别约有29%及19%的上升空间,反映出A股潜在回报好于H股.
今年以来中国A股大幅跑输H股,而A股近日跌势加剧,沪综指.SSEC今天再创近47个月盘中新低,之后出现小幅反弹.[ID:nSB2127229].
高盛亚太区首席策略分析师慕天辉在记者会上称,相信随着中国经济增长以及企业盈利出现改善,政策方向渐趋明确以及新股上市阴霾得到消除,A股将会出现反弹,并跑赢H股.
"相信A股将出现拐点,但不能对时间点上作出确切预测."他说.
高盛设定明年底沪深300指数目标为2,750点,恒生国企指数目标则为12,500点.沪深300指数周二收升1.07%,报2,131.4729点,今年以来累计跌逾9%.恒生国企指数升0.62%,报10,523.89点,今年以来累计涨近6%.
高盛亚洲/香港策略分析师刘劲津称,该行设定明年底恒生指数.HSI目标为25,000点,较现水平约有15%上升空间.虽然港股的基本面良好,惟今年以来港股跑赢H股,并有56%溢价,故短期未必会有更好的表现.
恒生指数周二收升0.15%,报21,799.97点,今年以来累计升逾18%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。