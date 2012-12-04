〔中国经济〕年均GDP增速只需6.85%,2020年便可实现两个翻一番--央行官员

* 假定2013-2020年GDP的平减指数增幅为3%

* 2020年翻一番后的GDP总规模将达112.01万亿元

* 人均收入翻一番目标有望提前一至两年实现

* 假定2013-2020年CPI年均增长3%

* 2020年翻一番后城乡居民人均收入将达到34,265元

路透香港12月5日电---中国十八大报告提出了要确保到2020年实现全面建成小康社会,要实现国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入比2010年翻一番.中国央行调查统计司官员盛松成和石春华以个人名义所做的研究和数据测算显示,只要2013-2020年均GDP增速达6.85%,便可实现上述目标.

以下是文章的主要内容.

一、关于国内生产总值翻一番的目标

本文将中国现价GDP折算成以2005年为基期的不变价GDP，而十八大报告中提出的GDP翻一番即是指扣除价格因素后不变价GDP翻一番。

2001和2010年我国现价GDP分别是10.97万亿元和40.15万亿元人民币，2011年达到了47.29万亿元。2001-2010这10年GDP年均实际增长10.5%，是新中国成立以来GDP实际增长速度最快的10年。要使2020年GDP实际规模比2010年翻一番，2011-2020年GDP需年均实际增长7.18%。假定GDP平减指数2012年增长2.2%，2013-2020年平均增长3%，那么到2020年现价GDP将达到112.01万亿元，是2010年的2.8倍。

事实上，由于2011年GDP已增长9.3%，2012-2020年GDP仅需年均实际增长6.94%即可实现翻一番目标。2012年前三季度中国GDP累计实际增长7.7%。如果2012年全年GDP增速为7.7%，则2013-2020年GDP仅需年均实际增长6.85%，便可实现十八大报告中提出的实现GDP翻一番的目标。

那么，翻一番的目标能否提前实现呢？假定2012年GDP增长7.7%，如要提前一年，即2019年就比2010年翻一番，则2013-2019年GDP需年均实际增长7.9%，这实际上是比较困难的。如要提前两年即2018年就比2010年翻一番，则2013-2018年GDP需年均实际增长9.3%，这就更困难了。可见，实现国内生产总值2020年比2010年翻一番的目标既切实可行，又实事求是。

二、关于城乡居民人均收入翻一番的目标

国家统计局正在改革以往的城乡住户调查方案，逐步实施城乡一体化住户调查，以提供城乡可比口径的居民收支数据，但尚未公布相关调查结果。因此，本文的城乡居民人均收入由城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入按城乡人口比例加权算术平均得到。其中，城镇居民人均可支配收入是城镇居民可以自由支配的收入，由总收入扣除个人缴纳的所得税和社会保障支出得到；农村居民人均纯收入指农村住户当年从各个来源得到的总收入扣除各种费用后的纯收入。

十八大报告中提出的城乡居民人均收入翻一番也是指扣除价格因素后的不变价城乡居民人均收入翻一番。

2001-2010年，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均分别实际增长9.7%和7.0%；城乡居民人均收入年均名义增长12.9%，扣除价格因素后实际增长7.9%，比同期GDP年均实际增速低2.6个百分点。2010年，我国城镇居民人均可支配收入为19109.4元，同比实际增长7.8%；农村居民人均纯收入为5919元，同比实际增长10.9%；两者加权平均得到的城乡居民人均收入为12507.6元，同比实际增长9.4%。2010年，农村居民收入增速自1998年以来首次超过城镇居民收入增速。2011年，农村居民人均纯收入实际增长11.4%，比城镇居民人均可支配收入实际增速高3个百分点。2012年前三季度，农村居民人均现金收入实际增长12.3% ，比城镇居民人均可支配收入实际增速高2.5个百分点。

要“实现城乡居民人均收入比2010年翻一番”的目标，2011-2020年城乡居民人均收入需年均实际增长7.18%。由于2011年城乡居民人均收入实际增长9.9%，2012-2020年城乡居民人均收入仅需年均实际增长6.88%，即可实现人均收入翻一番的目标，比同期GDP年均增长目标低0.06个百分点。根据2012年前三季度的数据，预计2012年城乡居民人均收入实际增长11.0%，于是2013-2020年城乡居民人均收入仅需年均实际增长6.38%，即可实现人均收入翻一番的目标，比同期GDP年均增长目标低0.47个百分点。可见，实现城乡居民人均收入翻一番的目标也是切实可行的。

那么，这一目标能否提前实现呢？假定2012年城乡居民人均收入实际增长11.0%。如要提前一年，即2019年就比2010年翻一番，则2013-2019年城乡居民人均收入需年均实际增长7.32%，比2001-2010年的平均增速低0.62个百分点。如要提前两年，即2018年就比2010年翻一番，则2013-2018年城乡居民人均收入需年均实际增长8.59%。考虑到城乡居民人均收入2006-2011年平均实际增长9.3%，且2011年以来已超过同期GDP实际增速，“人均收入翻一番”的目标有望提前一至两年实现。

那么在实际收入翻一番的前提下，同时考虑通胀因素，2020年城乡居民人均收入会达到多少呢？1981-2000年我国CPI年均增长7.1%，2001-2010年均增长2.1%。由于2011-2020年的经济增长目标较前十年下调，未来8年GDP增速达到6.9%即可，物价不太可能像上世纪八、九十年代那样达到7.1%的平均水平（2004年以来的政府工作报告将CPI目标定在3%或4%），因此，2013-2020年CPI年均增长3%是个较为合理的假定。2012年1-10月CPI同比累计上涨2.7%，预计2012全年同比增长2.6%。

根据CPI的这一涨幅，在实际收入翻一番的前提下，2020年城乡居民人均收入将达到34265元。

三、我国人均GDP和城、乡人均收入地区间差距较大

我国人均GDP地区间差距较大。2011年，东部、中部、西部、东北地区及全国人均现价GDP分别是53350、29229、27731、41400和35097元。中、西部地区人均GDP一直低于全国水平，但近年来中、西部地区人均GDP增速快于东部和东北地区。2006-2011年，中、西部人均GDP年均名义增长18.4%和19.9%，快于东部（14.4%）和东北地区（17.2%）。

我国居民人均收入城乡间和地区间差距也较大。2011年，全国城镇居民人均可支配收入21810元，是农村居民人均纯收入（6977元）的3.13倍，其中东部地区城镇居民人均可支配收入是农村居民人均纯收入的2.75倍，西部地区城镇居民人均可支配收入是农村居民人均纯收入的3.46倍。近年来，全国城乡居民收入相对差距有所缩小（2005年为3.22倍）。(完)