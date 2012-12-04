〔中国经济〕乐观估计到2034年中国不变价GDP规模将超过美国--央行官员

路透香港12月5日电---中国央行调查统计司官员盛松成和石春华以个人名义发布的研究结果显示,乐观估计,本世纪三十年代中期中国不变价GDP规模将超过美国;谨慎估计,是本世纪四十年代初中国不变价GDP规模将超过美国.

以下是作者研究文章的全部内容:

2010年我国GDP规模超过日本，成为全球第二大经济体。那么，我国是否有可能接着赶超美国，成为全球第一大经济体呢？

首先需要对人民币兑美元汇率做些假定。人民币兑美元汇率2011年平均为6.4588，较上年升值4.8%。2012年1月1日至12月3日平均为6.3146，较上年升值2.28%。假定2012全年较上年升值2.3%，则年均汇率为6.3136。由于目前人民币汇率已接近均衡水平，未来不太可能出现大幅升值。本文对人民币汇率作两种假定，即2013-2020年人民币兑美元汇率年均升值1.5%和1.0%。根据这两种假定，2020年人民币兑美元汇率分别为5.6046和5.8305。再假定2020年之后人民币兑美元汇率基本稳定。

按照前文的假定（中国不变价GDP 2020年比2010年翻一番，GDP平减指数2012年同比增长2.2%，2013-2020年平均增长3%），如果人民币兑美元汇率年均升值1.5%，则2020年中国现价GDP将达到19.99万亿美元；如果人民币兑美元汇率年均升值1%，则2020年中国现价GDP为19.21万亿美元，均远远超过美国2011年的水平（15.08万亿美元）。

假定美国GDP在2012年增长2.2%（IMF10月份预测值），2013开始年均增长2.5% 。而本文对2020年之后中国GDP增速作两种假设：一种是2021-2030年GDP年均增长6%，2031年起年均增长5%；另一种谨慎的假设是2021-2030年GDP年均增长5%，2031年起年均增长4%。

同时关于汇率的假设也有上述两种，因此我们将得到4个结果。

假设中国2021-2030年GDP年均实际增长6%，2031年起年均实际增长5%，如果2020年之后人民币兑美元汇率稳定在5.6046，则中国不变价GDP规模将在2033年超过美国；如果2020年之后人民币兑美元汇率稳定在5.8305，则中国不变价GDP规模将在2034年超过美国。

假设中国2021-2030年GDP年均实际增长5%，2031年起年均实际增长4%，如果2020年之后人民币兑美元汇率稳定在5.6046，则中国不变价GDP规模将在2041年超过美国；如果2020年之后人民币兑美元汇率稳定在5.8305，则中国不变价GDP规模将在2043年超过美国。

研究认为，中国国内生产总值要赶上美国的水平尚需时日，至少还要二十多年持续不断的努力。对此，我们既不应妄自菲薄，也不能妄自尊大。(完)