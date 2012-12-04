《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月5日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7494港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低13.82点或0.11%,报12,951.78点.政界人士在"财政悬崖"问题上争执不下,使投资者没有 理由采取行动. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 212.150 0.97 13488 16.440 -0.12 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.640 1.82 41016 3.298 0.25 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 57.150 2.20 190834 88.576 0.14 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.650 -0.09 43406 22.551 0.23 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 132.900 0.76 17779 10.299 -0.20 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.360 1.50 15886 8.242 0.15 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 51.220 0.37 325592 79.385 0.87 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.830 3.03 12286 4.249 0.21 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.330 -0.13 130692 11.880 0.34 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.190 1.33 29430 11.771 0.27 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 35.400 0.51 31193 6.858 -0.32 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.080 -0.41 2682 3.422 -0.52 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.840 -0.65 6272 1.305 -49.42 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.370 -1.25 79420 0.367 -2.05 (完) --整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。