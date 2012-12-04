《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月5日

路透香港12月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7494港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低13.82点或0.11%,报12,951.78点.政界人士在"财政悬崖"问题上争执不下,使投资者没有 理由采取行动. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 212.150 0.97 13488 16.440 -0.12 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.640 1.82 41016 3.298 0.25 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 57.150 2.20 190834 88.576 0.14 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.650 -0.09 43406 22.551 0.23 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 132.900 0.76 17779 10.299 -0.20 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 106.360 1.50 15886 8.242 0.15 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 51.220 0.37 325592 79.385 0.87 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.830 3.03 12286 4.249 0.21 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.330 -0.13 130692 11.880 0.34 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.190 1.33 29430 11.771 0.27 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 35.400 0.51 31193 6.858 -0.32 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.080 -0.41 2682 3.422 -0.52 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.840 -0.65 6272 1.305 -49.42 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.370 -1.25 79420 0.367 -2.05 (完) --整理 李珊珊