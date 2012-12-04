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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 07:58 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月5日

路透香港12月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7494港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低13.82点或0.11%,报12,951.78点.政界人士在"财政悬崖"问题上争执不下,使投资者没有
理由采取行动.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  212.150    0.97      13488            16.440      -0.12
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.640    1.82      41016             3.298       0.25
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.150    2.20     190834            88.576       0.14
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.650   -0.09      43406            22.551       0.23
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  132.900    0.76      17779            10.299      -0.20
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.360    1.50      15886             8.242       0.15
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   51.220    0.37     325592            79.385       0.87
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.830    3.03      12286             4.249       0.21
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.330   -0.13     130692            11.880       0.34
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.190    1.33      29430            11.771       0.27
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   35.400    0.51      31193             6.858      -0.32
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.080   -0.41       2682             3.422      -0.52
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.840   -0.65       6272             1.305     -49.42
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.370   -1.25      79420             0.367      -2.05  (完)

  --整理 李珊珊

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