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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 08:17 BJT

〔香港个股〕汇丰控股出售所持平安保险股份予卜蜂集团,作价约727亿港元

路透香港12月5日电---欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三表示,出售所持有的中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)15.57%股份,予卜蜂集团(Charoen Pokphand Group Company Limited).

汇丰控股在联交所发布公告指出,出售总金额为727.36亿港元,相当于每股59港元,均以现金支付.买方为予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司,均为卜蜂集团的间接全资附属公司.

公告称,各方已经同意,汇丰将于2012年12月7日转让该等股权约20.8%予买方.余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准后九个营业日或是明年1月7日前(取其较后)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资. (完)

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--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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