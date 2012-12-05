《香港报摘》--经济日报12月5日

* 要闻版头条:

--六大投行撑港股,明年最牛看25,000点;指复苏在望,推荐地产、濠赌以及基建股.

* 其他:

--A股低处未算低,投资者却密谋博反弹,造就两只实物A股ETF的相关认股权证(俗称窝轮),成为轮场新星.华夏沪深300(3188.HK)及南方A50(2822.HK)的相关窝轮昨日合计成交高逾17亿港元,成交较正股更活跃.

--巴塞尔资本协定III明年起落实,作为香港资本金最弱的上市银行,东亚(0023.HK)昨向第三大股东日本三井住友银行(8316.T)定向配股,集资净额32.9亿港元,提升资本充足及核心资本充足比率75个基点,减轻短期再融资压力.

--被市场憧憬私有化近10年的国浩集团(0053.HK),终于获大股东马来西亚富商郭令灿家族提出私有化建议,私有化条款仍有待公布,证券界认为私有化合理值为每股90港元,较停牌前股价溢价28%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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