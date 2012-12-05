《香港报摘》--经济日报12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
* 要闻版头条:
--六大投行撑港股,明年最牛看25,000点;指复苏在望,推荐地产、濠赌以及基建股.
* 其他:
--A股低处未算低,投资者却密谋博反弹,造就两只实物A股ETF的相关认股权证(俗称窝轮),成为轮场新星.华夏沪深300(3188.HK)及南方A50(2822.HK)的相关窝轮昨日合计成交高逾17亿港元,成交较正股更活跃.
--巴塞尔资本协定III明年起落实,作为香港资本金最弱的上市银行,东亚(0023.HK)昨向第三大股东日本三井住友银行(8316.T)定向配股,集资净额32.9亿港元,提升资本充足及核心资本充足比率75个基点,减轻短期再融资压力.
--被市场憧憬私有化近10年的国浩集团(0053.HK),终于获大股东马来西亚富商郭令灿家族提出私有化建议,私有化条款仍有待公布,证券界认为私有化合理值为每股90港元,较停牌前股价溢价28%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。