《香港报摘》--信报12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
* 要闻版头条:
--争拗近两年后,何东花园命运终有答案,政府宣布不把何东花园列做法定古蹟,预料业主何勉君将把大宅拆卸重建,拆卸工程最快可在35日后展开.
* 其他:
--思捷环球(0330.HK)再有新发展,消息指出,参与逾50亿元供股计划的除了邢李(火+原)外,还包括有中渝置地(1224.HK)主席张松桥,张松桥有意穿针引线,引入更多内地投资者成为新股东.
--细价股亚洲煤业(0835.HK)卖壳终于有结果,集团获广东房地产发展商Sharp Victory Holdings入股成为控股股东.
--中央政府明言决心打击贪腐,澳门警方近日锐意整治当地赌业,有外国传媒报导,多家叠码仔的头目遭到警方拘留甚至被捕,消息令濠赌股昨天全线下挫.知情人士向本报表示,澳门赌场监管当局上月初向叠码仔发出文件,要求严格执行关于赌场洗黑钱条例,要按规定向当局汇报异常或大额赌资活动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。