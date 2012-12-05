《香港报摘》--信报12月5日

* 要闻版头条:

--争拗近两年后,何东花园命运终有答案,政府宣布不把何东花园列做法定古蹟,预料业主何勉君将把大宅拆卸重建,拆卸工程最快可在35日后展开.

* 其他:

--思捷环球(0330.HK)再有新发展,消息指出,参与逾50亿元供股计划的除了邢李(火+原)外,还包括有中渝置地(1224.HK)主席张松桥,张松桥有意穿针引线,引入更多内地投资者成为新股东.

--细价股亚洲煤业(0835.HK)卖壳终于有结果,集团获广东房地产发展商Sharp Victory Holdings入股成为控股股东.

--中央政府明言决心打击贪腐,澳门警方近日锐意整治当地赌业,有外国传媒报导,多家叠码仔的头目遭到警方拘留甚至被捕,消息令濠赌股昨天全线下挫.知情人士向本报表示,澳门赌场监管当局上月初向叠码仔发出文件,要求严格执行关于赌场洗黑钱条例,要按规定向当局汇报异常或大额赌资活动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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