《香港报摘》--其他报纸重要消息12月5日

* 明报:

--中原集团创办人施永青表示,买家印花税对一手市场影响较大,因为外来投资者主要来港购买豪宅新盘,发展商被逼要减价清货,将继而影响整体市场气氛.他预料农历新年前整体楼价将下跌约一成.

--新秀丽(1910.HK)主席兼行政总裁Tim Parker透露,公司正物色数项收购,除了行李箧公司,还包括手袋牌子,料年内可落实一至两项收购.他又说,冀明年销售增长10%至12%,其中看好美国及中国市场.

--恒大地产(3333.HK)公布11月合约销售额为117.9亿元人民币,按年增8.5倍,累计1至11月销售额因此达到846.3亿元人民币,提前超额完成全年800亿元人民币的销售目标.

* 星岛日报:

--土地注册处资料显示,11月整体楼宇注册为11,500多宗,按月略减百分之二,但单以住宅计算,仅录得7,035宗成交,按月急跌近两成.市场形容年底前楼市仍未能解冻.

* 苹果日报:

--据香港交易所(0388.HK)权益披露显示,利福国际(1212.HK)董事总经理刘銮鸿已连续三日(11月28至30日),在场内大手增持利福1,434万股,总共涉资2.37亿港元,增持至74.1%,距离触发全购的界线只余不足1%.

* 东方日报:

--亚洲煤业(0835.HK)引入新控股股东,以大折让超过八成,向广东省地产发展商朱新疆配售股份,后者在亚煤的持股量将达75%,小股东权益被大幅摊薄.

--消息人士透露,政府提出立法规管一手住宅物业销售的条例草案,已经于今年6月29日立法会休会前通过,并预期有关法例可于一年内,亦即明年7月生效,但运输及房屋局局长张炳良上月底突然表明,政府计划将有关条例于明年4月底正式生效.

* 文汇报:

--高盛发表2013年的经济展望,该行预期全球经济在经历2012年的艰难时期后,亚太区明年将会有更健康的增长,而通胀增长亦趋温和.

--世茂房地产(0813.HK)宣布,截至本年11月30日止,集团于首11个月合约销售额为422.86亿元人民币,已超过全年销售目标307亿元人民币的38%.

--万科地产(000002.SZ)200002.SZ周一(3日)以15.8亿元人民币拿下济南市热门地块,位于历下区花园路以南、化纤厂路以东的化纤厂G114住宅用地.

* 大公报:

--星展香港高级经济师梁兆基预料,明年内地国内生产总值(GDP)增长8.5%,通胀3.5%至4%,息率首三季持平机会最高,存款准备金率未必会减.

--瑞信集团发表研究报告,引述富力(2777.HK)管理层表示,预期12月的合约销售额约为30亿元人民币,即代表公司将可仅仅完成320亿元人民币的全年销售目标,但有信心明年的合约销售额能较今年的320亿元人民币至少高出10%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

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