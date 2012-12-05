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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 09:16 BJT

《香港重要政经日程》--12月5日-12月18日

=====================今日香港主要政经消息==========================

12月5日(周三)

*-- 郑州煤矿机械集团(0564.HK)首日挂牌.

-- 英皇证券(0717.HK)公布年度业绩.

--10:00 光星电子(2310.HK)股东特别大会.

--10:30 汇丰11月采购经理人指数.

--12:00 金山能源(0663.HK)股东特别大会.

--14:30 中海集运(2866.HK)上海举行股东特别大会.

--15:00 凤凰卫视(2008.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

12月6日(周四)

-- 普拉达(Prada) (1913.HK)公布第三季业绩.

--12:30 香港特区行政长官梁振英至外国记者俱乐部午餐演说.

--14:30 思捷(0330.HK)股东周年大会.

--14:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.

--15:00 圣马丁国际(0482.HK)股东周年大会.

12月7日(周五)

-- 香港公布11月外汇储备.

--10:00 天年生物(1178.HK)股东周年大会.

--10:00 中国数码信息(0250.HK)股东特别大会.

--11:00 中国源畅(0155.HK)股东特别大会.

--13:00 上海集优(2345.HK)于上海举行股东特别大会.

--14:00 中材股份(1893.HK)于北京举行股东临时大会.

--15:30 香港建屋贷款(0145.HK)股东特别大会.

12月10日(周一)

--09:30 永义实业(0616.HK)股东特别大会.

--14:00 重庆钢铁股份(1053.HK)于重庆举行第二次临时股东大会.

12月11日(周二)

-- 联太工业(0176.HK)公布年度业绩.

--09:00 中煤能源(1898.HK)于北京举行临时股东大会.

--10:30 A8电媒音乐(0800.HK)股东特别大会.

--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.

12月12日(周三)

--08:30 马鞍山钢铁股份(0323.HK)于安徽举行第三临时股东大会.

--11:00 世纪金花(0162.HK)股东特别大会.

--14:30 香港中旅(0308.HK)股东特别大会.

12月13日(周四)

--11:00 恒和集团(0513.HK)股东周年大会.

--16:00 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.

--16:30 2012年第三季工业生产指数.

12月14日(周五)

-- 香港金融管理局公布11月外汇基金境外总资产.

--09:00 东方电气(1072.HK)于四川成都举行临时股东大会.

--11:00 中国户外媒体集团(0254.HK)股东特别大会.

--11:00 新疆新鑫矿业(3833.HK)于新疆举行股东特别大会.

12月17日(周一)

--09:00 民生银行(1988.HK)于北京举行第三次临时股东大会.

--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)举行股东周年大会.

--10:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.

*12月18日(周二)

--09:00 北人印刷机械股份(0187.HK)于北京举行第一次临时股东大会.

--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)于洛阳举行第三次临时股东大会.

--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第三次临时股东大会.

--09:45 丰德丽控股(0571.HK)股东特别大会与股东周年大会.

--10:00 国际资源(1051.HK)股东周年大会.

--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东特别大会.

--13:30 中海发展股份(1138.HK)于上海举行特别股东大会.

--14:00 大成食品(3999.HK)股东特别大会.

--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东特别大会.

--16:30 香港公布2012年9-11月失业率.

--16:30 香港公布10月外贸数据.

--16:30 香港第三季涉及外发中国内地加工贸易统计.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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