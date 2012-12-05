《香港重要政经日程》--12月5日-12月18日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
=====================今日香港主要政经消息==========================
12月5日(周三)
*-- 郑州煤矿机械集团(0564.HK)首日挂牌.
-- 英皇证券(0717.HK)公布年度业绩.
--10:00 光星电子(2310.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰11月采购经理人指数.
--12:00 金山能源(0663.HK)股东特别大会.
--14:30 中海集运(2866.HK)上海举行股东特别大会.
--15:00 凤凰卫视(2008.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
12月6日(周四)
-- 普拉达(Prada) (1913.HK)公布第三季业绩.
--12:30 香港特区行政长官梁振英至外国记者俱乐部午餐演说.
--14:30 思捷(0330.HK)股东周年大会.
--14:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.
--15:00 圣马丁国际(0482.HK)股东周年大会.
12月7日(周五)
-- 香港公布11月外汇储备.
--10:00 天年生物(1178.HK)股东周年大会.
--10:00 中国数码信息(0250.HK)股东特别大会.
--11:00 中国源畅(0155.HK)股东特别大会.
--13:00 上海集优(2345.HK)于上海举行股东特别大会.
--14:00 中材股份(1893.HK)于北京举行股东临时大会.
--15:30 香港建屋贷款(0145.HK)股东特别大会.
12月10日(周一)
--09:30 永义实业(0616.HK)股东特别大会.
--14:00 重庆钢铁股份(1053.HK)于重庆举行第二次临时股东大会.
12月11日(周二)
-- 联太工业(0176.HK)公布年度业绩.
--09:00 中煤能源(1898.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:30 A8电媒音乐(0800.HK)股东特别大会.
--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.
12月12日(周三)
--08:30 马鞍山钢铁股份(0323.HK)于安徽举行第三临时股东大会.
--11:00 世纪金花(0162.HK)股东特别大会.
--14:30 香港中旅(0308.HK)股东特别大会.
12月13日(周四)
--11:00 恒和集团(0513.HK)股东周年大会.
--16:00 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
--16:30 2012年第三季工业生产指数.
12月14日(周五)
-- 香港金融管理局公布11月外汇基金境外总资产.
--09:00 东方电气(1072.HK)于四川成都举行临时股东大会.
--11:00 中国户外媒体集团(0254.HK)股东特别大会.
--11:00 新疆新鑫矿业(3833.HK)于新疆举行股东特别大会.
12月17日(周一)
--09:00 民生银行(1988.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)举行股东周年大会.
--10:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
*12月18日(周二)
--09:00 北人印刷机械股份(0187.HK)于北京举行第一次临时股东大会.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)于洛阳举行第三次临时股东大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--09:45 丰德丽控股(0571.HK)股东特别大会与股东周年大会.
--10:00 国际资源(1051.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东特别大会.
--13:30 中海发展股份(1138.HK)于上海举行特别股东大会.
--14:00 大成食品(3999.HK)股东特别大会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东特别大会.
--16:30 香港公布2012年9-11月失业率.
--16:30 香港公布10月外贸数据.
--16:30 香港第三季涉及外发中国内地加工贸易统计.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。