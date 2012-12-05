〔港报社评〕反贪腐雷厉风行防洗钱连消带打--信报12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
总书记习近平高调提倡反贪腐,打击贪腐大有雷厉风行之势.昨天传出中央拟加强对澳门博彩业和俗称“叠码仔”中介营运商活动的监管,令澳门博彩业股份备受沽压.
透明国际即将公布2012年“廉洁指数”,从过往纪录看,可以看到,10年来,中国得分在2.5至5的腐败区间而无法自拔.贪腐肃之不尽,主要是法制不健全.如今中央拟对澳门博彩业和中介营运商的资金活动加强监控,大有对反贪腐进行连消带打的意味.只有尽快建立领导干部的财产申报制度,把拥有财产的信息透明化,并受到公众的监督,才能为当前的消除贪腐温床.
贪腐积累的财富不仅牵涉洗钱,往往亦涉及资本外逃问题,把巨额财富偷偷转移国外.诚然,腐败引发资本外逃的数量,与腐败本身同样具有高度隐蔽性,不易量度.
然而,也有分析指出,近年中国股市一沉不振,与资本外逃,亦即通过沽售股权资产套现而出走有关.姑勿论此说有多少真确性,但贪腐活动对中国政治、社会和经济运行秩序所造成的破坏性,已然亮起危险警号.
如今中央拟加强对澳门赌业的监管,既藉此堵塞洗钱,且连消带打加强反贪腐的力度,但归根究柢,只有建立领导干部的财产申报公开制度、形成有效的公众监督机制,由习李新政开局所掀起“反贪腐风暴”,才有贯彻推行的基础. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。