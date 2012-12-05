〔港报社评〕保育政策急转弯,凸显施政困局--经济日报12月5日

港府昨推翻上届政府决定,就保育政府山与何东花园转辙,此或许是缩小战线,集中力量处理更重要、更争议的政策,如发展新界东北等.市民却忧此反映港府缺乏政治能量推行政策,若再不提升管治能力,香港发展恐续蹉跎.

从客观结果来看,难免予人港府遇难退却,此恐鼓励不同利益团体,未来在各项议题上不论有理无理都先大声反对,以至上纲上线拨动社会情绪,博港府退让.对此,市民不得不担心,政府未来推动与市民利益攸关的政策时,能否迎难而上.

港府必须重新振作,此需提升两大能力.其一,提高政策说服力.这就需政府高官提高政策说服力,不但要提供充分理据,更要能与市民沟通,让公众了解利害所在.其二,港府要能将市民对政策的认同,转化成政治能量,令港府在推行政策时有充分的民意作后盾,令反对团体知所进退,减低政府推动政策的障碍.

就如发展新界东北,港府不但要向市民清晰说明香港欠缺足够土地,无论住屋与经济都遇发展瓶颈的事实,发展东北既是必须亦极迫切,将部分团体指香港拥足够土地的错误论述拨乱反正,并提出有理可信、平衡保育与发展的方案,以争取市民认同.

港府必须面对的现实是,这不但是发展局的问题,更是整个政府都急须提升施政能力.因无论开拓土地、扶贫、教育、还是产业发展等等,争议都无可避免,港府若无法争取民意、提高政治能量,提振管治能力,每遇争议就退让,那未来施政恐将寸步难行,香港发展更将裹足难前. (A10)