〔港报社评〕保育政策急转弯,凸显施政困局--经济日报12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
港府昨推翻上届政府决定,就保育政府山与何东花园转辙,此或许是缩小战线,集中力量处理更重要、更争议的政策,如发展新界东北等.市民却忧此反映港府缺乏政治能量推行政策,若再不提升管治能力,香港发展恐续蹉跎.
从客观结果来看,难免予人港府遇难退却,此恐鼓励不同利益团体,未来在各项议题上不论有理无理都先大声反对,以至上纲上线拨动社会情绪,博港府退让.对此,市民不得不担心,政府未来推动与市民利益攸关的政策时,能否迎难而上.
港府必须重新振作,此需提升两大能力.其一,提高政策说服力.这就需政府高官提高政策说服力,不但要提供充分理据,更要能与市民沟通,让公众了解利害所在.其二,港府要能将市民对政策的认同,转化成政治能量,令港府在推行政策时有充分的民意作后盾,令反对团体知所进退,减低政府推动政策的障碍.
就如发展新界东北,港府不但要向市民清晰说明香港欠缺足够土地,无论住屋与经济都遇发展瓶颈的事实,发展东北既是必须亦极迫切,将部分团体指香港拥足够土地的错误论述拨乱反正,并提出有理可信、平衡保育与发展的方案,以争取市民认同.
港府必须面对的现实是,这不但是发展局的问题,更是整个政府都急须提升施政能力.因无论开拓土地、扶贫、教育、还是产业发展等等,争议都无可避免,港府若无法争取民意、提高政治能量,提振管治能力,每遇争议就退让,那未来施政恐将寸步难行,香港发展更将裹足难前. (A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。