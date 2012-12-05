〔港报社评〕协商解决矛盾,勿损旅客利益--文汇报12月5日

国泰空中服务员工会不满公司明年决定只加薪2%,昨日宣布资方倘不允取消跨站飞行及通宵更,不排除在旺季期间采取工业行动.国泰加薪幅度是否合理,需要劳资双方协商解决,但无论如何,劳资任何一方,都不应以旅客利益为要挟.劳资双方应通过协商解决分歧,避免工潮引起航空交通秩序混乱,以维护香港的经济利益和国际航运中心形象.

近年国泰劳资双方时常就加薪幅度出现分歧,今次国泰工会不但不排除再在旅游旺季发起突袭式的工业行动,更强调今次行动时间和形式保密,不会事先张扬.工潮涉及大量航班服务,无可避免影响旅客来往香港的行程,导致机场运作混乱,给旅客和市民带来极大的不便,更会损害本港国际大都会和航运中心的良好形象.国泰工会若再以罢工作为要挟,难获得社会认同.

国泰劳资双方经历过多次经济低潮,最终都能共同渡过,双方仍需本着互谅互让精神,协商解决目前争议.今次加薪幅度是否合理,劳资双方都应互谅互让,协商解决,劳方应体谅国泰正面对燃油成本大升和收益率压力,资方也应认真考虑劳方提出的要求有无合理成分.但不管怎样,以旅客利益为要挟作为谈判筹码,都是不可取的.

香港是全球闻名的国际航运、旅游中心,本港的航空业以服务高效、安全、稳妥享誉全球,国泰劳资双方应为维护本港航运业共同努力,考虑相互处境,通过协商解决矛盾.劳工处亦需及早准备,密切关注事件,必要时积极介入,主动调停,以免圣诞新年出现航空服务工潮,影响航运秩序. (A06)