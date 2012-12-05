〔港报社评〕专员有权监察截听成果,阻吓执法部门侵犯人权--明报12月5日

前任截取通讯及监察事务专员胡国兴向特首提交2011年周年报告,除了介绍任内最后1年的工作情,他继续要求政府修例,赋予专员明确权力,可以聆听、阅览及监察执法部门截听及秘密监察的成果,保障市民私隐权及法律专业保密权.政府应该接纳胡国兴的建议,阻吓执法部门胡作非为,以显示政府坦荡荡,在截听操作方面取得市民信任.

为了打击罪案,执法部门拥有截听和秘密监察2种调查权力,社会对此无异议,但是相关法例与措施要顾及市民的私隐权,社会也有共识.在法例与监察机制向执法部门倾斜情况下,一般认为,独立的截取通讯及监察事务专员的角色甚为重要,专员须具备足够权力,就保障市民权利守好最后一关,若在监察过程中专员发现权力不足以履行职责,就应该主动向特首和行政立法机关反映,修例补救.

胡国兴在他提交的最后一份报告表示,赋予专员权力复查违规个案,“是揭发执法机关及其人员行为不当的关键工具,并能有效抑制这类不当行为及遏止他们隐瞒这类不当行为的真相,因而是维护市民私隐权及秘密法律谘询保密权的武器”.

胡国兴的6年工作经验之谈,十分宝贵,特别是市民对政府的信任度低落之际,政府应该接纳胡国兴的建议,修订法例,赋予专员聆听、阅览及监察截听及秘密监察成果的权力,充分体认政府开诚布公、扞卫香港核心价值、实践以市民基本权利为念的精神. (A04)