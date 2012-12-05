〔港报社评〕专员有权监察截听成果,阻吓执法部门侵犯人权--明报12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
前任截取通讯及监察事务专员胡国兴向特首提交2011年周年报告,除了介绍任内最后1年的工作情,他继续要求政府修例,赋予专员明确权力,可以聆听、阅览及监察执法部门截听及秘密监察的成果,保障市民私隐权及法律专业保密权.政府应该接纳胡国兴的建议,阻吓执法部门胡作非为,以显示政府坦荡荡,在截听操作方面取得市民信任.
为了打击罪案,执法部门拥有截听和秘密监察2种调查权力,社会对此无异议,但是相关法例与措施要顾及市民的私隐权,社会也有共识.在法例与监察机制向执法部门倾斜情况下,一般认为,独立的截取通讯及监察事务专员的角色甚为重要,专员须具备足够权力,就保障市民权利守好最后一关,若在监察过程中专员发现权力不足以履行职责,就应该主动向特首和行政立法机关反映,修例补救.
胡国兴在他提交的最后一份报告表示,赋予专员权力复查违规个案,“是揭发执法机关及其人员行为不当的关键工具,并能有效抑制这类不当行为及遏止他们隐瞒这类不当行为的真相,因而是维护市民私隐权及秘密法律谘询保密权的武器”.
胡国兴的6年工作经验之谈,十分宝贵,特别是市民对政府的信任度低落之际,政府应该接纳胡国兴的建议,修订法例,赋予专员聆听、阅览及监察截听及秘密监察成果的权力,充分体认政府开诚布公、扞卫香港核心价值、实践以市民基本权利为念的精神. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。