〔港报社评〕保育发展争拗,政府难守战--星岛日报12月5日

行政会议否决把山顶何东花园列为不容拆卸的法定古蹟,原因是业主反对,市民不会同意花费数十亿元公帑来换取保育权.政府同时公布保留古蹟评级较低的旧政府总部西座,库房其实同样牺牲数十亿元的收入,绝非如官员所言是因利乘便.何东花园获古物谘询委员会,评定为具有特别重要价值的一级历史建筑,可能的话须尽一切努力予以保存.不过,拥有及现居这里的何东孙女何勉君,认为当局高估了大宅的保育价值,在最后评级前,已经获当局批准重建图则.

何勉君早已表示,不惜与政府对簿公堂,基于尊重私有产权的法律原则,如果政府坚决要保留何东花园现状,不止要耗费大量公帑打官司,而且无论输赢,都可能要付出数十亿元赔偿,市民势必哗然,现时处理是形势比人强的不得已选择.

相比之下,目前只获古谘会评定为二级文物的旧政府总部西座,政府不待其升级即放弃重建.今次决定除了保育团体强烈推动,究竟公众是否如政府所言非常关心,则是见仁见智,但由于不涉及数十亿元现金赔偿,保留决定相信可以过关.

古建筑见证本港历史变迁,成为活的历史教科书、宝贵的社会资产,有助文化传承.可是,在寸金尺土的香港,这可能涉及巨大的公帑代价,形成2种社会资产之间的艰难选择,今次政府西座保育战,古谘会的公信力就备受挑战.当局今次面对保留西座的争议,表现出摇摆不定,就算官员解画如何舌粲莲花,恐怕日后战线仍要继续退后. (A06)