〔港报社评〕保育发展争拗,政府难守战--星岛日报12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
行政会议否决把山顶何东花园列为不容拆卸的法定古蹟,原因是业主反对,市民不会同意花费数十亿元公帑来换取保育权.政府同时公布保留古蹟评级较低的旧政府总部西座,库房其实同样牺牲数十亿元的收入,绝非如官员所言是因利乘便.何东花园获古物谘询委员会,评定为具有特别重要价值的一级历史建筑,可能的话须尽一切努力予以保存.不过,拥有及现居这里的何东孙女何勉君,认为当局高估了大宅的保育价值,在最后评级前,已经获当局批准重建图则.
何勉君早已表示,不惜与政府对簿公堂,基于尊重私有产权的法律原则,如果政府坚决要保留何东花园现状,不止要耗费大量公帑打官司,而且无论输赢,都可能要付出数十亿元赔偿,市民势必哗然,现时处理是形势比人强的不得已选择.
相比之下,目前只获古谘会评定为二级文物的旧政府总部西座,政府不待其升级即放弃重建.今次决定除了保育团体强烈推动,究竟公众是否如政府所言非常关心,则是见仁见智,但由于不涉及数十亿元现金赔偿,保留决定相信可以过关.
古建筑见证本港历史变迁,成为活的历史教科书、宝贵的社会资产,有助文化传承.可是,在寸金尺土的香港,这可能涉及巨大的公帑代价,形成2种社会资产之间的艰难选择,今次政府西座保育战,古谘会的公信力就备受挑战.当局今次面对保留西座的争议,表现出摇摆不定,就算官员解画如何舌粲莲花,恐怕日后战线仍要继续退后. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。