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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 09:40 BJT

〔香港股市〕开高,中国平安保险上涨

路透香港12月5日电---香港股市周三开盘走升,中国平安保险(2318.HK)上涨1.6%;此前汇丰控股(0005.HK)称,出售所持有的中国平安保险15.57%股份,予卜蜂集团(Charoen Pokphand Group Company Limited)[ID:nSH0121855].

恒生指数.HSI开盘上涨0.1%,报21,819点.恒生国企指数.HSCE上涨0.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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