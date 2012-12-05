〔港报财经评论〕悬崖边缘的噪音--信报12月5日

悬崖边缘的噪音 /习广思

资金大白鲨游来游去,但亚洲区鱼塘毕竟细,近期资金则在鱼塘间跳来跳去.昨日金管局再入市,人民币续升,经济师指人仔短期再升2%-3%仍符合预期.热钱在11月底追落后,台股、韩股及印度股市上升,昨日台股八连升后,升势有所减弱,资金浪在12月初透透气.圆汇投资性淡仓持续增加,但近日贬值有暂时迹象.不过,港股夹在中外之间, A股则成为牵动大市的主要指标,其超卖反弹随时有机会为港股带来短暂支持,但始终区内资金的影响力较大.大市调整未完,尤见强势濠赌股跌势急剧,反映资金获利回吐压力,但12月好淡争持,美股悬崖有噪音,中国经济会议或有新策,即使有粉饰橱窗,亦是继续板块轮流炒.

恒指胶着欠缺方向,中移动(0941.HK)独撑大局,午后跟A股反弹,高位见21,853点,收报21,799点,上升32点.大市成交额529亿港元,沽空比率9.8%.中国经济见底之说仍叫许多人半信半疑.国家电监会公布,11月全面累计发电量按年增长7.41%,是今年以来最高增长速度,由调度日报情况来看,每日发电量自10月份以来保持稳定增长.国家统计局公布,10月份工业利润按年增长20.5%,较9月份增长7.8%大有改善.谈经济复苏,尚且还遥远,但股市不等人,近期工业股由低位攀升,寻宝游戏正在进行中.昨日港股表现偏淡,但信利(0732.HK)、精电(0710.HK)、亿和(0838.HK)、龙记(0255.HK)均有不错升幅.及至冠捷(0903.HK)在公布第三季业绩后,股价配合成交急增,这批连大行分析员也没兴趣留意的股票,不失为年底寻宝对象.

澳门11月博彩收入249亿澳门元,按年增长7.9%,按月下跌10.1%,触发濠赌股急挫.事实上,濠赌股连涨四个月后,藉故调整是正常事,急挫过后,也造就吸纳机会,情况有如内房股.近期内房股急升,但强调内房有强有弱,强势内房已由年头带到年尾,随时集资或藉机回吐,但落后内房或藉销售数据、憧憬急弹,上周急升内房均属销售落后一族,例如合景泰富(1813.HK)、富力(2777.HK).目前股价仍落后的内房股如恒大(3333.HK)、雅居乐(3383.HK)回吐压力较轻,将成为被追逐对象.(B03)

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高追欧罗风险高 /苏子

目前美国共和民主两党仍未能就财政悬崖的问题取得明显进展,故市场仍然有藉口炒作美国经济可能重陷衰退及联储局或再推QE4措施,结果令不少汇市炒家感到无所适从,大多采取短线策略,使汇市暂难出现较为明显的单边趋势市.大家看看,即使近日欧罗兑美元成功突破1.30心理关口,并且已成功令20天保历加通道的顶部阻力线由横行转为上升.然而,汇价却始终未能在技术走势明显向好的情况下,一举突破1.3106心理关口并挑战10月17日所造的1.3139高位,这正正反映不少投资者在目前极度不明朗的市况里,即使看见价位已出现突破,亦不愿增加资金采取追买的策略.

短线而言,欧罗兑美元若没有失守昨天亚洲市的1.3044低位波动及收市,预料仍会逐步朝着10月17日所造的1.3139高位迈进,惟汇价在触及上述高位前,若市场的避险情绪已见明显上升,便可能随时以倒转V形的不利形态回落.故目前高追欧罗兑美元博以单边市形式继续上升存在不少风险.另外要留意,目前欧罗兑美元的9天RSI指标已升近80的超买水平,若稍后汇价进一步升至1.31心理关口以上后的上升动力未见增加,预料届时汇价将会因为超买而回落,随后将以上落市形式运行.白银兑美元的月线SAR及周线SAR指标目前正在价位上方水平向下回落,反映中期走势并非如市场看得那么乐观,稍后继续往下寻底的机会反而甚高.至于日线的SAR指标在最近数个交易天正在价位的下方横行发展,处于32.98水平.

如昨晚或今天白银兑美元可以成功跌至下方的日线SAR指标支持以下,则由月线至日线的SAR指标将全在价位上方水平,令短期白银兑美元向下作出重大突破,出现急挫的机会大增.(B08)