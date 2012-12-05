〔港报财经评论〕北京控股稳中求胜--经济日报12月5日

北京控股稳中求胜 /林瑞芬

澳洲央行一如市场预期减息25点子至3%,环球量宽行动未停止,资金面续利港股.恒指经周一先高后低,昨呈上落争持,收报21,799,微升32点,大市成交额529亿港元.过去六个月,连债台高筑的希腊股市都急升58%,但上证却累计下跌17%,表现令投资者失望.虽然市场人士极力研究死因,也总结数个原因,但一日未能确认见底企稳,也不能有真实之答案.对于捕捉A股的市场底部,近月除国内专家紧张外,连国外专家也表现雀跃,专家不止利用基本价值面分析,连国际级图表技术分析师也来评论.据中国内地《新浪财经》报道,Market Studies总裁狄马克认为,上证已见底,未来9个月涨48%.

先介绍狄马克为何许人,他在70年代创始DeMark Indicators来判断趋势盛衰,为多家对冲基金提供谘询服务,如索罗斯的Soros Fund Management及Leon Cooperman旗下的Omega Advisors等,其专业意见对机构性投资者有一定启示的作用.根据其观察,用以判断市场顶部与底部的顺序及组合指标,最近在上证走势上已发出了”买进”讯号.不知是否Tom DeMark脚头好,上证昨低见1949后午市作极地反击,最终以1975收市,全日升15点或0.78%.当然,过去几个月,屡见上证试图极地反击但最终失望而回.瑞银及申银万国认为12月股票市场流动性仍偏紧,A股难大有作为,对TomDeMark的判势及测市准确性,还要细心观察.

对港股民来讲,有点安慰的是,近几个月H股走势无紧贴A股的一浪低于一浪.最近高盛预期国指明年底目标为12,500,较现水平具18%的潜在升幅.对港股来讲,海外资金的取态更关键,港汇近月持续贴近7.75,视为利好支持港股作用的其中一个指标,之前的强,或许部分的原因是人保集团(1339.HK)招股而引入资金认购,今周五上市,认购资金是留或是走,相信在后市的港汇报价能获重大的启示.若续企于7.75,利好港股本月仍反覆抽高.相反,回落则是戒备讯号.恒指阻于22,200之好淡争持势不宜跌穿以下短线支持位,分别为即市上升轨约在21,600,及50天线,尤为后者,止跌回升尚有头肩底成立的可能,预示续向升.相反,失守下试21,000,可以是双顶的成立,不利后市.(012)

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十二五规划,燃气股吃香 /余少文

国企指数目前仍缺乏方向,但中国推出天然气十二五规划,希望将天然气消费量五年内翻一番,并会加快相关基础设施建设和页岩气勘探,预期天然气概念股未来一段日子仍是市场焦点所在.中国内地股市先跌后升,带动国指止跌回升,全日升64点或0.6%,收10,523点,成交额103亿港元,随大市回升主板H股不足50%.红筹指数升11点或0.3%,收4,345点,成交额41亿港元,以天然气股表现最好,相关概念股差不多全线上升.国家能源局公布天然气十二五规划,规定天然气消费量到2015年达2,300亿立方米,较2010年增加约1,200亿立方米,当中约1,760亿立方米来自国产天然气,其中包括常规天然气约1,385亿立方米、煤制天然气约150亿至180亿立方米、煤层气地面开发生产约160亿立方米,在2015年的城市和县城天然气用气人口量约达2.5亿,约占总人口的18%.

规划包括六大重点任务,分别是增加资源供应、加快管网建设、稳步推进LNG接收站建设、抓紧储气设施建设、加强科技创新以及实施节约替代和提高能效工程.同时计划到2015年,页岩气目标是探明页岩气地质储量6,000亿立方米,可采储量2,000亿立米,页岩气产量65亿立方米.由于中国内地天然气占中国一次能源消费比重约为4.6%,跟国际平均水平约23.8%有颇大差距,故能源局希望在十二五期间,新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米、新建天然气管道4.54万公里、新增储气库工作约220亿立方米等.相信这对于中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)等石油业龙头有一定优势,即使是城县的天然气供应商也可受惠,故见不少天然气股上升一段日子,如中国燃气(0384.HK)、新奥燃气(2688.HK)、昆仑能源(0135.HK)、北京控股(0392.HK)、华润燃气(1193.HK)等,尤其中燃昨日表现最好,早段已逆市创新高.

在政策扶持下,燃气股过去半年表现确实令人惊喜,单单是北控在年中买入中燃股份,帐面值半年后已赚50%,即使是曾有意收购中燃的新奥燃气,过去半年也升超过30%,跑赢大市,不排除燃气股半年升势已反映政策扶持因素.幸好中国内地天然气需求上升,应该可以带动燃气股的售气量,而主要燃气股上半年的售气量由22亿立方米至42亿立方米不等,同比增长由16%-37%不等,估计燃气股会继续透过自营及收购来壮大天然气供应业务,只要中国继续上调天然气价格,燃气股盈利增长不成问题.(010)