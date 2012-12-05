〔中港个股〕平安欢迎正大成其战略合作伙伴,将共同努力实现稳健增长

路透香港12月5日电---中国平安保险(2318.HK)601318发言人周三表示,欢迎正大集团(卜蜂)成为其战略合作伙伴,将共同合作,努力实现公司各项业务的稳健增长.

平安发言人并在电话中对路透表示,尊重汇丰(0005.HK)(HSBA.L)的选择,并感谢汇丰过去10年对平安所做的贡献.

"正大集团一直支持中国的经济建设,平安欢迎这一新的战略合作伙伴,"发言人表示.

汇丰控股周三在联交所发布公告指出,出售所持有的中国平安保险15.57%股份,予卜蜂集团(Charoen Pokphand Group Company Limited).出售总金额为727.36亿港元,相当于每股59港元,均以现金支付.买方为予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司,均为卜蜂集团的间接全资附属公司.

公告称,各方已经同意,汇丰将于2012年12月7日转让该等股权约20.8%予买方.余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准后九个营业日或是明年1月7日前(取其较后)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资.

正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).根据公司官网信息,正大集团在中国投资额近60亿美元,设立企业200多家.(完)