〔中港个股〕平安欢迎正大成其战略合作伙伴,将共同努力实现稳健增长

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透香港12月5日电---中国平安保险(2318.HK)601318发言人周三表示,欢迎正大集团(卜蜂)成为其战略合作伙伴,将共同合作,努力实现公司各项业务的稳健增长.
平安发言人并在电话中对路透表示,尊重汇丰(0005.HK)(HSBA.L)的选择,并感谢汇丰过去10年对平安所做的贡献.
"正大集团一直支持中国的经济建设,平安欢迎这一新的战略合作伙伴,"发言人表示.
汇丰控股周三在联交所发布公告指出,出售所持有的中国平安保险15.57%股份,予卜蜂集团(Charoen Pokphand Group Company Limited).出售总金额为727.36亿港元,相当于每股59港元,均以现金支付.买方为予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司,均为卜蜂集团的间接全资附属公司.
公告称,各方已经同意,汇丰将于2012年12月7日转让该等股权约20.8%予买方.余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准后九个营业日或是明年1月7日前(取其较后)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资.
正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).根据公司官网信息,正大集团在中国投资额近60亿美元,设立企业200多家.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。