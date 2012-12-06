〔香港个股〕渣打集团预计2012年除税前溢利将录中单位数增长,净息差持平

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港12月6日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周四称,预计2012年度除税前溢利将录中单位数增长;如不计与美国纽约州金融局和解费用,税前溢利则有双位数的增幅.
渣打集团在其结算期前业务状况汇报中指出,即使计入和解费用,预计全年的收入增长仍会超越成本增长.而本年度收入将有高单位数的升幅,净息差与去年大致持平.
集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"渣打于2012年将再次录得强劲的全年业绩,其经营所在的亚洲、非洲及中东市场继续呈现庞大的发展机遇."
渣打于第三季度向纽约州金融局支付了3.4亿美元和解费用,仍在积极与美国当局的其他部门进行讨论,可能为此支付一笔约3.3亿美元款项.
渣打早盘收升0.87%,报184.9港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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