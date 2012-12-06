《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月6日

路透香港12月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高82.71点或0.64%,报13,034.49点.今天出现奇怪的情况,苹果下跌一手造成Nasdaq 100指 数.NDX录得1.1%跌幅,而苹果不是成份股的道琼工业指数则录得11月28日以来表现最好的一天. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 217.220 2.39 31085 16.835 0.56 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.980 3.20 62209 3.404 1.00 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 57.880 1.28 169512 89.714 -0.04 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.510 4.26 131638 23.514 0.27 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 136.780 2.92 44450 10.600 0.38 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 108.840 2.33 29345 8.435 0.66 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 51.870 1.27 404806 80.399 0.50 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 56.310 2.70 35517 4.364 0.55 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.730 2.61 142136 12.191 -0.40 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.720 3.49 83570 12.183 0.85 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 36.370 2.74 37156 7.047 -0.33 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.750 3.03 9660 3.526 0.18 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.200 2.14 13329 1.333 -49.32 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.410 1.69 115171 0.374 -1.70 (完) --整理 李珊珊