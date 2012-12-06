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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 08:07 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月6日

路透香港12月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高82.71点或0.64%,报13,034.49点.今天出现奇怪的情况,苹果下跌一手造成Nasdaq 100指
数.NDX录得1.1%跌幅,而苹果不是成份股的道琼工业指数则录得11月28日以来表现最好的一天. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  217.220    2.39      31085            16.835       0.56
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.980    3.20      62209             3.404       1.00
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.880    1.28     169512            89.714      -0.04
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.510    4.26     131638            23.514       0.27
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  136.780    2.92      44450            10.600       0.38
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  108.840    2.33      29345             8.435       0.66
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   51.870    1.27     404806            80.399       0.50
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.310    2.70      35517             4.364       0.55
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.730    2.61     142136            12.191      -0.40
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.720    3.49      83570            12.183       0.85
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   36.370    2.74      37156             7.047      -0.33
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.750    3.03       9660             3.526       0.18
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.200    2.14      13329             1.333     -49.32
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.410    1.69     115171             0.374      -1.70  (完)

  --整理 李珊珊

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