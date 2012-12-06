《香港报摘》--信报12月6日

* 要闻版头条:

--汇控(0005.HK)悉售平保(2318.HK)(601318.SS)股权交易,昨天终于尘埃落定.交易以现金支付,汇控预料获利203亿港元.分析员认为,是项交易作价合理.

* 其他:

--负沉重债务以及澳门项目潜在巨额赔偿的华人置地(0127.HK)再度出售资产套现.该公司昨日公布,旗下间接全资附属Billion Up Limited以5.6亿港元出售所持的至祥(0112.HK)股权.

--消息指出,工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银国际内部疑因为管理出现问题,令客户在投资创益太阳能(2468.HK)上由赚变蚀并"损手烂脚",最终由须作出逾亿元的巨额赔偿.工银国际强调,工银国际没有与该行的客户发生纠纷.

--虽然11、12月份内地有不少零售商促销,加上天气转冻刺激消费,但瑞银亚洲消费业研究主管潘嘉怡表示,这未足以证明内地消费力已经回复,对明年内地零售市道仍然持审慎态度.投资方面,她看好国际奢侈品股、上游家电股及部分运动用品股.

--香港首九个月新造人民币保单保费34.83亿元人民币,较去年同期大减49.83%,但第三季人民币保费按季有所回升.代表保险界的立法会议员陈健波指出,由于其他人民币产品选择增加以及人民币保单的对冲安排仍然困难,令人民币保单发展受到限制,预料全年人民币保费按年跌幅仍达五成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]