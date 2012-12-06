《香港报摘》--信报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--汇控(0005.HK)悉售平保(2318.HK)(601318.SS)股权交易,昨天终于尘埃落定.交易以现金支付,汇控预料获利203亿港元.分析员认为,是项交易作价合理.
* 其他:
--负沉重债务以及澳门项目潜在巨额赔偿的华人置地(0127.HK)再度出售资产套现.该公司昨日公布,旗下间接全资附属Billion Up Limited以5.6亿港元出售所持的至祥(0112.HK)股权.
--消息指出,工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银国际内部疑因为管理出现问题,令客户在投资创益太阳能(2468.HK)上由赚变蚀并"损手烂脚",最终由须作出逾亿元的巨额赔偿.工银国际强调,工银国际没有与该行的客户发生纠纷.
--虽然11、12月份内地有不少零售商促销,加上天气转冻刺激消费,但瑞银亚洲消费业研究主管潘嘉怡表示,这未足以证明内地消费力已经回复,对明年内地零售市道仍然持审慎态度.投资方面,她看好国际奢侈品股、上游家电股及部分运动用品股.
--香港首九个月新造人民币保单保费34.83亿元人民币,较去年同期大减49.83%,但第三季人民币保费按季有所回升.代表保险界的立法会议员陈健波指出,由于其他人民币产品选择增加以及人民币保单的对冲安排仍然困难,令人民币保单发展受到限制,预料全年人民币保费按年跌幅仍达五成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。