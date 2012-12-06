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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 08:49 BJT

《香港报摘》--经济日报12月6日

* 要闻版头条:

--热钱劲A股涨,港股.HSI挑战22,800点.摩根士丹利经济师、金管局前总裁任志刚之女任永欣昨发表报告,指根据银行体系外汇资产的净增长统计,10月份资本流入达到75亿美元(约581亿港元),远高于金管局透过货币发行局制度下所注资的金额.

* 其他:

--香港、英国多间私营银行共同成立的香港与伦敦人民币业务发展合作小组,在伦敦进行第二次会议.小组表示,5月以来人民币发展进程不错,香港人民币即时支付结算系统(RTGS)每日平均处理2,500亿元人民币交易额.

--今年成立200周年的花旗集团(C.N)公布,全球裁员1.1万人,香港方面,花旗明年会关闭共7间分行,占目前分行数目15%,关闭分行的员工会被调配到其他分行,受影响人数是非常轻微.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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