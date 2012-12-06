《香港报摘》--经济日报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--热钱劲A股涨,港股.HSI挑战22,800点.摩根士丹利经济师、金管局前总裁任志刚之女任永欣昨发表报告,指根据银行体系外汇资产的净增长统计,10月份资本流入达到75亿美元(约581亿港元),远高于金管局透过货币发行局制度下所注资的金额.
* 其他:
--香港、英国多间私营银行共同成立的香港与伦敦人民币业务发展合作小组,在伦敦进行第二次会议.小组表示,5月以来人民币发展进程不错,香港人民币即时支付结算系统(RTGS)每日平均处理2,500亿元人民币交易额.
--今年成立200周年的花旗集团(C.N)公布,全球裁员1.1万人,香港方面,花旗明年会关闭共7间分行,占目前分行数目15%,关闭分行的员工会被调配到其他分行,受影响人数是非常轻微.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。