〔港报财经评论〕政经企稳急追落后--信报12月6日

政经企稳急追落后 /习广思

资金市资金事.即使这轮热钱力度远低于QE1,但对亚洲股市却成为主要推动力.热钱围堵亚股,金管局昨日第16度入市,继南韩及台湾央行入市干预后,近日菲律宾央行亦表示考虑采取措施限制热钱流入.昨日台股十连升,热钱追落后目标如韩股、印度股市续升,港股亦升至今年高位.资金爱亚洲,到底这批热钱是短钱还是长钱?近期蓝筹集资情况令人侧目,港交所(0388.HK)配股承接力强,东亚(0023.HK)大手配股,友邦(1299.HK)收市后被基金股东低折让减持,以及债市热情未冷,可见区内资金仍恋栈未离去,股市年底有不错承接力.

资金爱亚洲,先买债,再买汇,再买股,愿意承受的风险逐级而上.近期资金涌入亚洲,刺激区内货币升值,人民币本来由5月开始贬值,到7月见低位,跌幅约1.9%,理由是担心经济硬着陆.但由7月底开始转为升值,至今升约2.6%,理由是经济逐步有好转讯号,人民币需求增加.年初至今,人民币升幅大约1.14%而已.经济进入低增长时期,人民币难再每年大幅升值,临近年底,市场现时预期明年人民币再升值约2-3%,意味有机会升至6.0-6.1水平.人民币升值预期犹在,对中资股资金流仍有一定支持.

欧债漩涡狂卷时,港股成为灾区,中外两股资金同时撤走,中资股市场完全沽突.相反,现时资金追逐新兴市场股票,中国因素及海外热钱两股力量,再次主导港股.恒指周一假突破后,昨日再试高位,开市跟A股急升再破顶,午后在22,200点犹豫,但最终以接近高位收市,报22,270点.大市全日有64只股份见一年新高,成交额高达947亿港元,撇除汇控(0005.HK)卖平保(2318.HK)第一批近151亿港元股份上板外,大市成交额之高仍是近期少见,沽空比率跌至5.8%.受惠A股上扬,港股大成交下急涨股份多属金融、保险及券商等指数股,其次是落后低残股,但在如此市况下,却有成交不足之嫌.值得一提的是,经济回稳,水泥及建材股调整后回升,而内房销售数据回暖,恒大(3333.HK)藉数据急涨8.7%,奥园(3883.HK)发盈喜兼拿地皮,花样年(1777.HK)公布11月销售金额按年增长112%,全年销售基本达标.至此,投资者应该明白,为何近期二三线内房股炒作炽热.而奥园的例子,也意味着盈利低基数的内房股,有机会发盈喜,可作为新一轮寻宝的线索呢.(B03)

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小心英镑掉头下跌 /苏子

前天英镑兑美元曾升至1.6130高位,此高位与上月2日所造的1.6133高位相若.然而,汇价升至此高位后便开始露出疲态,乏力再升并挑战上月1日的1.6175高位阻力.由于英镑兑美元并未自上述高位明显回落,并且仍然处于20天保历加通道的1.6120顶部阻力附近争持.加上日线CCI指标仍然保持在正100阻力以上,故理论上稍后汇价应会进一步破关而上并挑战10月5日所造的1.6217高位阻力.从表面看,入市策略似乎仍以候低买入英镑兑美元有较高的赢面,至于突破的时间最好便是在昨晚美国市.但若然昨晚美国入市后英镑兑美元始终未能顺利破关而上,反而到收市时更显着在本周二的1.6084低位以下,而日线CCI指标亦回落至正100以下,那便要提防汇价或会出现逆转性的回落并返回1.60心理关口以下波动.

欧罗兑美元虽然可以在昨天欧洲市早段企稳在1.31心理关口以上波动,可惜却欠缺动力突破10月17日所造的1.3139高位,高位仅见1.3126便开始露出疲态.昨天伦敦入市后,欧罗兑美元已自上述高位回落至1.31心理关口以下,暂时曾低见1.3060水平.如昨晚美国入市后未见汇价重返1.31关口以上波动,反而更以接近全日低位收市,则日线图便会呈现近似射击之星的不利形态,稍后继续下跌并回落至10天SMA的1.2995重要支持以下波动的机会将大幅提高.因此,如昨晚欧罗兑美元明显低收,投资者可以采取顺势建立短仓的策略.

前天澳洲央行议息后一如市场预期宣布减息四分一厘,但由于央行要到明年2月才再议息.加上市场相信央行的减息周期亦已完结,故令澳元兑美元出现不跌反升的相反走势,可惜仅能上升至1.0484高位,未能顺势突破上月27日的1.0489高位并挑战1.05心理关口,故担心汇价前天所出现的上升浪或只是昙花一现.如昨晚澳元兑美元低收,今天更明显在20天SMA的1.0415支持以下波动,预料走势再次明显转弱,届时入市策略宜候高建立短仓.(B11)