〔港报财经评论〕政经企稳急追落后--信报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
政经企稳急追落后 /习广思
资金市资金事.即使这轮热钱力度远低于QE1,但对亚洲股市却成为主要推动力.热钱围堵亚股,金管局昨日第16度入市,继南韩及台湾央行入市干预后,近日菲律宾央行亦表示考虑采取措施限制热钱流入.昨日台股十连升,热钱追落后目标如韩股、印度股市续升,港股亦升至今年高位.资金爱亚洲,到底这批热钱是短钱还是长钱?近期蓝筹集资情况令人侧目,港交所(0388.HK)配股承接力强,东亚(0023.HK)大手配股,友邦(1299.HK)收市后被基金股东低折让减持,以及债市热情未冷,可见区内资金仍恋栈未离去,股市年底有不错承接力.
资金爱亚洲,先买债,再买汇,再买股,愿意承受的风险逐级而上.近期资金涌入亚洲,刺激区内货币升值,人民币本来由5月开始贬值,到7月见低位,跌幅约1.9%,理由是担心经济硬着陆.但由7月底开始转为升值,至今升约2.6%,理由是经济逐步有好转讯号,人民币需求增加.年初至今,人民币升幅大约1.14%而已.经济进入低增长时期,人民币难再每年大幅升值,临近年底,市场现时预期明年人民币再升值约2-3%,意味有机会升至6.0-6.1水平.人民币升值预期犹在,对中资股资金流仍有一定支持.
欧债漩涡狂卷时,港股成为灾区,中外两股资金同时撤走,中资股市场完全沽突.相反,现时资金追逐新兴市场股票,中国因素及海外热钱两股力量,再次主导港股.恒指周一假突破后,昨日再试高位,开市跟A股急升再破顶,午后在22,200点犹豫,但最终以接近高位收市,报22,270点.大市全日有64只股份见一年新高,成交额高达947亿港元,撇除汇控(0005.HK)卖平保(2318.HK)第一批近151亿港元股份上板外,大市成交额之高仍是近期少见,沽空比率跌至5.8%.受惠A股上扬,港股大成交下急涨股份多属金融、保险及券商等指数股,其次是落后低残股,但在如此市况下,却有成交不足之嫌.值得一提的是,经济回稳,水泥及建材股调整后回升,而内房销售数据回暖,恒大(3333.HK)藉数据急涨8.7%,奥园(3883.HK)发盈喜兼拿地皮,花样年(1777.HK)公布11月销售金额按年增长112%,全年销售基本达标.至此,投资者应该明白,为何近期二三线内房股炒作炽热.而奥园的例子,也意味着盈利低基数的内房股,有机会发盈喜,可作为新一轮寻宝的线索呢.(B03)
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小心英镑掉头下跌 /苏子
前天英镑兑美元曾升至1.6130高位,此高位与上月2日所造的1.6133高位相若.然而,汇价升至此高位后便开始露出疲态,乏力再升并挑战上月1日的1.6175高位阻力.由于英镑兑美元并未自上述高位明显回落,并且仍然处于20天保历加通道的1.6120顶部阻力附近争持.加上日线CCI指标仍然保持在正100阻力以上,故理论上稍后汇价应会进一步破关而上并挑战10月5日所造的1.6217高位阻力.从表面看,入市策略似乎仍以候低买入英镑兑美元有较高的赢面,至于突破的时间最好便是在昨晚美国市.但若然昨晚美国入市后英镑兑美元始终未能顺利破关而上,反而到收市时更显着在本周二的1.6084低位以下,而日线CCI指标亦回落至正100以下,那便要提防汇价或会出现逆转性的回落并返回1.60心理关口以下波动.
欧罗兑美元虽然可以在昨天欧洲市早段企稳在1.31心理关口以上波动,可惜却欠缺动力突破10月17日所造的1.3139高位,高位仅见1.3126便开始露出疲态.昨天伦敦入市后,欧罗兑美元已自上述高位回落至1.31心理关口以下,暂时曾低见1.3060水平.如昨晚美国入市后未见汇价重返1.31关口以上波动,反而更以接近全日低位收市,则日线图便会呈现近似射击之星的不利形态,稍后继续下跌并回落至10天SMA的1.2995重要支持以下波动的机会将大幅提高.因此,如昨晚欧罗兑美元明显低收,投资者可以采取顺势建立短仓的策略.
前天澳洲央行议息后一如市场预期宣布减息四分一厘,但由于央行要到明年2月才再议息.加上市场相信央行的减息周期亦已完结,故令澳元兑美元出现不跌反升的相反走势,可惜仅能上升至1.0484高位,未能顺势突破上月27日的1.0489高位并挑战1.05心理关口,故担心汇价前天所出现的上升浪或只是昙花一现.如昨晚澳元兑美元低收,今天更明显在20天SMA的1.0415支持以下波动,预料走势再次明显转弱,届时入市策略宜候高建立短仓.(B11)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。