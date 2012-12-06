〔港报财经评论〕恒指反覆挑战23,000--经济日报12月6日

恒指反覆挑战23,000 /林瑞芬

A股昨午由喘定跌势而急升,加上平保(2318.HK)被汇丰(0005.HK)减持消息获证实,消除不明朗因素,带动恒指急升2.16%至22,270.国指升2.91%至10,830,大市配合成交破位22,200,上望反覆挑战23,000.大市成交额激增,包括平保(2318.HK)部分股份上板及华油能源(1251.HK)等配股因素,扣减此等因素,实际交投还是旺,估计逾700亿港元,其中资金热捧中资股的气势甚强,入二十大成交额榜,有A股ETF,也有内银股.

汇丰(0005.HK)及东亚(0023.HK)双双充实资本,对”巴塞尔资本协定III”的即将来临,可以不用怕.据瑞信估计,汇丰是次出售平保15.57%股权发表短评,将录得26亿港元税前溢利,原料汇丰年底巴塞尔资本协定III下的一级资本比率将达9.9%,现将提升至10.4%,将属全球最高之列.据花旗估算,东亚以轻微折让向三井住友配股,可消除资本方面的担忧,2012年核心一级资本比率将升75点子至10.5%,亦高于其他市值中等同业的10.3%至10.4%.评汇丰走势,正如之前在网站发表,80港元暂为主要中期阻力位,但估计突破机会大,昨收80港元,升1.65%,成交额34.4亿港元.香港银行业务缺乏爆炸性增长,对东亚不宜进取,升势料受阻于33港元,昨收30.35港元,升2.2%.

平保消除被减持的不明朗因素,又加上A股大反弹的配合,昨劲抽4.9%,带动保险股整体上升,对周五即将上市的人保集团(1339.HK)赠兴味道浓厚,真的佩服大户的造势能力.说回A股,国际级技术派大师出声后,果然有些不同,上证昨急升2.9%至2,031收市,沪深两市成交额高达1,506亿港元,望争气.连希腊股市都不及,确令中国丢颜面.A股ETF受A股大弹刺激急升,但近半年来讲,逢A股急升追涨必无以为继.上证千辛万苦重上2,000,企楼上渡年关,大跃进可能有点难度,2,100-2,150阻力区要突围恐怕不易,追涨不如逢回收集.认为还是跟外资补捉H股为上,受惠经济回升的周期股,可能较A股更具短线值博力,说到底外资一向都是偏好H股,当中中联重科(1157.HK)及潍柴动力(2338.HK)等机械股可以小注留意,因昨已开始抽升.另外,估值低廉的蓝筹股作定海神针的话,内银股将有诱因被谷高.短线投机而言,内险股与内银股是共生,若人保上市造成刺激,内银股亦可陪涨.较为看好工行(1398.HK),观乎图势,股价昨突破5.25港元,率先国指破月初高位,挑战5.5港元将无难度,昨收报5.3港元.建行(0939.HK)亦破位6港元,挑战6.3港元,昨收6.07港元.(012)

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经济定调,稳中有松 /余少文

政治局会议为明年经济定调,可谓萧规曹随,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,并适时预调微调,但认为是稳中有松格局,并相信中国继续透过扩内需和基建来推动经济,维持基建、消费等行业股份可受惠.A股急反弹,上证综合指数更一口气重上2,000点,成交额放量,反映资金开始入市,亦成为国企指数昨日升306点或2.9%,收10,830点的主要动力,成交额高达368亿港元,是因为汇丰控股(0005.HK)减持中国平保(2318.HK),部分股份上板而推高成交所致.至于红筹指数升78点或1.8%,收4,424点,成交额55亿港元.早前指出,中国经济工作会议即将举行,但举行前会有政治局会议,这次政治局会议才是真正为明年经济定调的会议,稍后召开的中国经济工作会议也会按政治局订下的框架订定一些细节而已.尽管认为政治局会议的决定没有新意,但可能没有坏消息反而是好消息,反而成为A股急升助力.

政治局会议主要内容,是要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调,加强政策协调配合.要着力扩大国内需求,加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制”两高”和产能过剩行业盲目扩张.要积极稳妥推进城镇化,增强城镇综合承载能力,提高土地节约集约利用水平,有序推进农业转移人口市民化.要保持物价总体水平基本稳定,加强房地产市场调控和住房保障工作.去年底中国经济工作会议为今年经济定调是”稳中求进”,但见今次政治局会议提及明年经济方向,跟中共十八大前的政策路向基本不变,认为是新领导人仍然尊重旧领导人,故经济政策是”萧规曹随”,但亦见到将过去重视的通胀和房地产问题,放在新闻稿较后篇幅,或反映明年经济方向是”稳中求变”,政策会是偏松.难怪外资行今年持续唱好内房股,不少内房股近期都持续创一年高位,如保利置业(0119.HK).

不管如何,中国要加快培育一批拉动力强的消费新增长点,最简单莫过于推高股市,令股民产生财富效应,自然可以推动消费,从而带动内需,尤其中国推动价值投资大半年,相信都是给予中国政策追随者回报的时候,故证券股会是受惠行业之一,如中信证券(6030.HK)、海通证券(6837.HK)、第一上海(0227.HK)、申银万国(0218.HK)等都可留意.(010)