〔港报社评〕A股弹升是否虚火,关键看信心--经济日报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
中央新领导层召开政治局会议,明年为经济工作定调,强调城镇化为重点,消息令内地股市昨急升近3%,港股亦受惠升至16个月新高.惟A股是真正转强还是短反弹,关键却非经济政策走向,而是股民信心是否回归.
新任总书记习近平周二主持政治局会议,将推进城镇化作为明年经济工作重点之一,令股民憧憬基建投资将再加快、楼市亦将水涨船高,昨日A股就在内房、建材股急升推动下飙升,亦令港股受惠.本季内地经济可望恢复超过8%的较快增长,上海股市市盈率更已跌至不足11倍的历史低位,在估值严重偏低、经济稳步增长下,A股应有很好的基础.
惟市场可以对城镇化有憧憬,但必须明白中央思路并非预期的谷投资、增基建般简单.中央并非单纯追求城镇化率数字,而是要透过城镇化改善人民生活,让农民入城安居,改善生活,那对目前仍过高的楼价就要继续遏抑,并大力建设保障住房,故城镇化未必有利内房股.
且城镇化的攻关重点是软件而非硬件,逾2亿已在城市的农民工未获城市人的平等待遇,在求职与社会保障上遭歧视.故中央的城镇化着力点相信是推动如户籍改革等软件革新,以保障基层农民工的公平,而非如过往般只求硬件建设.相信中央或乐见市场有此美丽误会,因无论中央出口术鼓励投资者入市,或推出下调股息税等利好政策,均未能重振A股,如今却因炒作城镇化憧憬令股市回暖,此将有助中央提振股市的融资能力,以扶助实体经济,并可趁机续推股改.
无论如何,股民最关注的是A股反弹是否虚火.A股有经济支持、估值又低,目前最欠的并非中央政策,而是人心会否回归.就如今年以来近八百家新公司等待上市抽水、大户又争相沽货下,股民担心会成大鳄点心,令不少股民却步,A股每日成交由高峰期的逾4,000亿元,缩减至近期平均只有约600亿元.
因此A股会否转强,关键是市场信心能否恢复,令人气与资金回笼,外界需留意的最重要指标应是大市成交额,若沪深股市成交额能如昨天般有1,500亿元左右,A股才有真正转势的动力. (A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。