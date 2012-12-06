〔港报社评〕A股弹升是否虚火,关键看信心--经济日报12月6日

中央新领导层召开政治局会议,明年为经济工作定调,强调城镇化为重点,消息令内地股市昨急升近3%,港股亦受惠升至16个月新高.惟A股是真正转强还是短反弹,关键却非经济政策走向,而是股民信心是否回归.

新任总书记习近平周二主持政治局会议,将推进城镇化作为明年经济工作重点之一,令股民憧憬基建投资将再加快、楼市亦将水涨船高,昨日A股就在内房、建材股急升推动下飙升,亦令港股受惠.本季内地经济可望恢复超过8%的较快增长,上海股市市盈率更已跌至不足11倍的历史低位,在估值严重偏低、经济稳步增长下,A股应有很好的基础.

惟市场可以对城镇化有憧憬,但必须明白中央思路并非预期的谷投资、增基建般简单.中央并非单纯追求城镇化率数字,而是要透过城镇化改善人民生活,让农民入城安居,改善生活,那对目前仍过高的楼价就要继续遏抑,并大力建设保障住房,故城镇化未必有利内房股.

且城镇化的攻关重点是软件而非硬件,逾2亿已在城市的农民工未获城市人的平等待遇,在求职与社会保障上遭歧视.故中央的城镇化着力点相信是推动如户籍改革等软件革新,以保障基层农民工的公平,而非如过往般只求硬件建设.相信中央或乐见市场有此美丽误会,因无论中央出口术鼓励投资者入市,或推出下调股息税等利好政策,均未能重振A股,如今却因炒作城镇化憧憬令股市回暖,此将有助中央提振股市的融资能力,以扶助实体经济,并可趁机续推股改.

无论如何,股民最关注的是A股反弹是否虚火.A股有经济支持、估值又低,目前最欠的并非中央政策,而是人心会否回归.就如今年以来近八百家新公司等待上市抽水、大户又争相沽货下,股民担心会成大鳄点心,令不少股民却步,A股每日成交由高峰期的逾4,000亿元,缩减至近期平均只有约600亿元.

因此A股会否转强,关键是市场信心能否恢复,令人气与资金回笼,外界需留意的最重要指标应是大市成交额,若沪深股市成交额能如昨天般有1,500亿元左右,A股才有真正转势的动力. (A08)