〔港报社评〕A股能否见底,健全制度是关键--文汇报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
受中央政治局会议定调明年经济发展影响,A股昨日大幅反弹,带动港股升470点创一年新高.然而,A股市场能否摆脱持续寻底、背离经济形势的现象,仍需透过加强市场制度监管,培育出一个健康发展的股票市场,以挽回投资者对股票交易的信心.
A股市场过去已多次寻底,沪综指上周更跌穿2,000点水平.不过,中央政治局会议提出“稳中求进,开拓创新,扎实开局”的12字方针,更传递明年经济政策6大讯号,包括保持宏观经济政策连续性和稳定性、扩大内需消费投资,以及积极稳妥推进城镇化等目标.受惠于中央经济政策越趋明确的消息,A股市场受刺激反弹,港股在热钱流入和趁低吸纳下借势飙升.
A股市场今次受政策消息刺激反弹,但政策效应过后,A股市场能否健康发展,仍需视乎股票市场制度是否健全,为投资者提供信心.从多个经济数据来看,中国经济正在复苏,然而中国股市过去4年持续低迷,中国投资者对A股市场失去信心,沪深两市成交持续低迷,成为全球最熊股市.
近10年来,中国经济总量增长了4倍,A股市场目前点位还不到2001年的高点.虽然A股在过去10多年来,流通市值大增,然而部分企业不顾投资者利益,圈钱图利,发行新股募集的资金,并无用于上市公司业务发展,未为投资者带来回报.投资者在欠缺公平机制的市场内,投资收益饱受企业内幕人员侵吞,投资者未能保障投资收益,以致股市信心难以恢复.
股票市场制度存在不足,不但侵害了广大投资者利益,更破坏了中国公司正常集资扩充业务的渠道,逐步丧失发展和融资空间,削弱了投资带动内需的效用.事实上,只要宏观基本经济因素保持良好,股市还有进一步上扬的空间,企业盈利仍会见底反弹.
A股市场仍需发展完善,面对过去的制度流弊,有关当局对企业的圈钱行为需大力整治,严格控制企业配售新股的过程,完善法规制度,同时应加强打击内幕交易,彻查涉事人员和公司账目,避免投资者利益受损,尽快恢复投资者信心,令股票市场重回健康发展的正轨. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。