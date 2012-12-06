〔港报社评〕利字当头大学异化,当局应介入自资课程--明报12月6日

岭南大学自资营运的社区学院及持续进修学院滥收学生事件,校内调查小组接近完成调查, 据知调查报告初步揭露,事件涉及个别主事者好大喜功,而岭大校方管理失误,未能及时阻止事态恶化.大学自资课程利润可观,自主程度极高,在利字当头下,大学以公帑设施赚钱,设立“小金库”,未以学生利益为优先等做法,

早已备受诟病,岭大今次自资课程出事并非孤立事件,监于事态具普遍性,若大学未能自我完善,当局应该适度收回大学营运自资课程的自主权,使学生和社会的利益不至于被大学利益凌驾.

岭大两院滥收学生,个人因素和管理失误只是表面因素,大学就自资课程拥有自主权,才是导致大学异化的深层原因.八大就自资课程,可以自行决定录取多少学生、自行评审课程,收益也可自行处理.以岭大滥收学生为例,除了数量离谱,它还自行设计高等文凭课程,

未被纳入教育局资历架构名册之时,岭大两院已经录取了超过700名学生,课程到10月底才获联校质素检讨委员会审批,这个课程收生门槛偏低,在社会上的认受性仍在未知之数.

自资课程利之所趋,八大的异化程度,相信处于“五十步笑百步”态势,其他大学未如岭大爆煲,相信只是处理得当,但不表示符合学生利益.当局尊重大学自主,但是已经有大量事实证明自资课程有大量问题,大学既然不珍惜自主权,当局应该适度收回权力,防止大学继续异化,把自资课程纳入正轨,以学生利益为优先考虑. (A04)