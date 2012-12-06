〔港报社评〕利字当头大学异化,当局应介入自资课程--明报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
岭南大学自资营运的社区学院及持续进修学院滥收学生事件,校内调查小组接近完成调查, 据知调查报告初步揭露,事件涉及个别主事者好大喜功,而岭大校方管理失误,未能及时阻止事态恶化.大学自资课程利润可观,自主程度极高,在利字当头下,大学以公帑设施赚钱,设立“小金库”,未以学生利益为优先等做法,
早已备受诟病,岭大今次自资课程出事并非孤立事件,监于事态具普遍性,若大学未能自我完善,当局应该适度收回大学营运自资课程的自主权,使学生和社会的利益不至于被大学利益凌驾.
岭大两院滥收学生,个人因素和管理失误只是表面因素,大学就自资课程拥有自主权,才是导致大学异化的深层原因.八大就自资课程,可以自行决定录取多少学生、自行评审课程,收益也可自行处理.以岭大滥收学生为例,除了数量离谱,它还自行设计高等文凭课程,
未被纳入教育局资历架构名册之时,岭大两院已经录取了超过700名学生,课程到10月底才获联校质素检讨委员会审批,这个课程收生门槛偏低,在社会上的认受性仍在未知之数.
自资课程利之所趋,八大的异化程度,相信处于“五十步笑百步”态势,其他大学未如岭大爆煲,相信只是处理得当,但不表示符合学生利益.当局尊重大学自主,但是已经有大量事实证明自资课程有大量问题,大学既然不珍惜自主权,当局应该适度收回权力,防止大学继续异化,把自资课程纳入正轨,以学生利益为优先考虑. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。