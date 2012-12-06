《香港报摘》--其他报纸重要消息12月6日

* 明报:

--港铁(0066.HK)公布,今天(6日)起将会就荃湾西站6区项目招收意向书,并于下周四(13日)截止,有望成为今年内推出的第5个铁路上盖项目.市场估计,项目估值约26.4亿港元.

--中移动(0941.HK)首席执行官李跃表示,会积极攻入流动互联网市场,并会推出自家品牌手机.他又指,公司之后会发展流动互联网公司,透过开放平台引入更多内容开发商,如手机应用程式、网络视频等企业.

* 星岛日报:

--由长实(0001.HK)发展的长沙湾项目--一号 西九龙,周三(5日)正式登场,为政府推出压制楼市措施后首个开售的楼盘,但仍有内地客无惧买家印花税,以公司名义入市,现场至少录5宗个案.

--香港与伦敦推动国际人民币业务发展的合作小组,在伦敦召开第二次会议.渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正表示,应推动境外的人民币资金汇聚一起,以增加资金的流动性.

--政府一边积极推出土地标售,另一边亦透过港铁推出多个上盖项目,以推高未来楼宇供应量规模.港铁站项目亦为未来本港住宅供应重心,该等铁路上盖发展住宅为今明两年项目,规模可达万伙之多.

* 苹果日报:

--由郑裕彤家族控制的周大福企业旗下的尖沙嘴重庆大厦地库前Update Mall(现称活方)商场, 刚以6.6亿港元售出,较上月传由舖王邓成波购入的价钱,高出6,000万港元.

* 东方日报:

--政府本季主动卖地计划中最后一幅西铁荃湾西站六区铁路上盖项目,今天起招收发展意向书,部分大型发展商包括长实(0001.HK)及新地(0016.HK)已率先表态会独资竞投.

* 文汇报:

--有市场消息透露,原计划下周一起公开招股的亚美能源管理层认为,公司行业前景尚好,公司并不愿意以低估值招股,最后决定要延迟至明年才招股,惟该公司仍会继续进行预路演.

--两幅分别位于将军澳第68A1区及九龙官涌街住宅用地周五(7日)截标,测量师调高前者估值6.5%.最新估值显示,68A1区地皮因拥无敌海景,楼面地价每尺4,930港元,与毗邻地皮68A2区的4,929港元相若.

--从美联中国获悉,受香港出台印花税新政影响,一个月以来,内地客赴港看楼数量以及成交量大幅下降,相关投资客近乎绝迹.

* 大公报:

--创中国(1918.HK)公布,截止11月底止累计实现合约销售305.8亿元人民币,同比增长74%,全年销售300亿元人民币的目标超额完成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]