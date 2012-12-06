《香港报摘》--其他报纸重要消息12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报:
--港铁(0066.HK)公布,今天(6日)起将会就荃湾西站6区项目招收意向书,并于下周四(13日)截止,有望成为今年内推出的第5个铁路上盖项目.市场估计,项目估值约26.4亿港元.
--中移动(0941.HK)首席执行官李跃表示,会积极攻入流动互联网市场,并会推出自家品牌手机.他又指,公司之后会发展流动互联网公司,透过开放平台引入更多内容开发商,如手机应用程式、网络视频等企业.
* 星岛日报:
--由长实(0001.HK)发展的长沙湾项目--一号 西九龙,周三(5日)正式登场,为政府推出压制楼市措施后首个开售的楼盘,但仍有内地客无惧买家印花税,以公司名义入市,现场至少录5宗个案.
--香港与伦敦推动国际人民币业务发展的合作小组,在伦敦召开第二次会议.渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正表示,应推动境外的人民币资金汇聚一起,以增加资金的流动性.
--政府一边积极推出土地标售,另一边亦透过港铁推出多个上盖项目,以推高未来楼宇供应量规模.港铁站项目亦为未来本港住宅供应重心,该等铁路上盖发展住宅为今明两年项目,规模可达万伙之多.
* 苹果日报:
--由郑裕彤家族控制的周大福企业旗下的尖沙嘴重庆大厦地库前Update Mall(现称活方)商场, 刚以6.6亿港元售出,较上月传由舖王邓成波购入的价钱,高出6,000万港元.
* 东方日报:
--政府本季主动卖地计划中最后一幅西铁荃湾西站六区铁路上盖项目,今天起招收发展意向书,部分大型发展商包括长实(0001.HK)及新地(0016.HK)已率先表态会独资竞投.
* 文汇报:
--有市场消息透露,原计划下周一起公开招股的亚美能源管理层认为,公司行业前景尚好,公司并不愿意以低估值招股,最后决定要延迟至明年才招股,惟该公司仍会继续进行预路演.
--两幅分别位于将军澳第68A1区及九龙官涌街住宅用地周五(7日)截标,测量师调高前者估值6.5%.最新估值显示,68A1区地皮因拥无敌海景,楼面地价每尺4,930港元,与毗邻地皮68A2区的4,929港元相若.
--从美联中国获悉,受香港出台印花税新政影响,一个月以来,内地客赴港看楼数量以及成交量大幅下降,相关投资客近乎绝迹.
* 大公报:
--创中国(1918.HK)公布,截止11月底止累计实现合约销售305.8亿元人民币,同比增长74%,全年销售300亿元人民币的目标超额完成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。