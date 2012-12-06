〔港报社评〕反腐倡廉不进则退--星岛日报12月6日

非政府组织“透明国际”综合统计百多个国家和地区的廉洁程度,本港排名跌回5年前的位置,反映本港反贪倡廉工作绝对不能松懈,以保障港人享有的公平法治,维持本港金融商贸中心的竞争力.

调查并非按照各地贪污案件举报和检控数目,来衡量各地的廉洁程度,原因是执法效率高和对贪污容忍度低的社会,检控贪官的数字或者会比对贪污习以为常的地区为多.这些组织认为,调查商界和各地专家的观感,更加能够反映各地官场贪污情况,以资比较.因此,“透明国际”的指数原名“贪腐观感指数”.

过去1年,先后有几名位高权重的前任和现任官员,被廉政公署调查以至起诉,个别出事时还是现职高官,影响外间对政府廉洁程度的观感.至于实际贪污情况是否恶化,“透明国际”综合指数提供参考之余,要留意历年指数的计算方法,是按照各个调查得出来的排名作出平均计算,得出来的是各地互相比较的结果,到今年才开始改用各个调查的原始得分来计算.

社会大众关心官场贪污情况有没有恶化,日后自己与官员或公务员打交道要否“走后门”.不过,从国际竞争角度来看,各地互比多了一个意义,原因是即使自己清廉不变,别人进步得快,对投资者的吸引力就削弱.港人热爱香港,外资乐意来港多过去不少“廉价”地区,一个极重要因素就是,外资在港毋须负担官僚系统贪污的隐性成本.本港必须继续努力,确保廉洁程度排在全球前列. (A06)