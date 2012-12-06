〔港报社评〕反腐倡廉不进则退--星岛日报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
非政府组织“透明国际”综合统计百多个国家和地区的廉洁程度,本港排名跌回5年前的位置,反映本港反贪倡廉工作绝对不能松懈,以保障港人享有的公平法治,维持本港金融商贸中心的竞争力.
调查并非按照各地贪污案件举报和检控数目,来衡量各地的廉洁程度,原因是执法效率高和对贪污容忍度低的社会,检控贪官的数字或者会比对贪污习以为常的地区为多.这些组织认为,调查商界和各地专家的观感,更加能够反映各地官场贪污情况,以资比较.因此,“透明国际”的指数原名“贪腐观感指数”.
过去1年,先后有几名位高权重的前任和现任官员,被廉政公署调查以至起诉,个别出事时还是现职高官,影响外间对政府廉洁程度的观感.至于实际贪污情况是否恶化,“透明国际”综合指数提供参考之余,要留意历年指数的计算方法,是按照各个调查得出来的排名作出平均计算,得出来的是各地互相比较的结果,到今年才开始改用各个调查的原始得分来计算.
社会大众关心官场贪污情况有没有恶化,日后自己与官员或公务员打交道要否“走后门”.不过,从国际竞争角度来看,各地互比多了一个意义,原因是即使自己清廉不变,别人进步得快,对投资者的吸引力就削弱.港人热爱香港,外资乐意来港多过去不少“廉价”地区,一个极重要因素就是,外资在港毋须负担官僚系统贪污的隐性成本.本港必须继续努力,确保廉洁程度排在全球前列. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。