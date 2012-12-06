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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 17:51 BJT

〔表格〕中国内地房地产商11月销售表现

路透香港12月6日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年11月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                            11月     10月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
 *世茂房地产 (0813.HK)      30.54    35.33     -13.6%       422.86       350^^^^ 
 *广州富力   (2777.HK)      27.5     41.15     -33.2%       292          320   
 *万科     (000002.SZ)      171.3    137       +25%         1,271.5      未有透露
 *保利地产 (600048.SS)      87.03    77.01     +13  %       920.32       未有透露 
 *首创置业   (2868.HK)      8.7      11.7      -25.6%       110.4        120 
 *合景泰富   (1813.HK)      11.54    12.59     -8.3%        112          120
 *中渝置地   (1224.HK)      9.36     8.11      +15.4%       67.37        68  

                            10月      9月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
  恒大地产   (3333.HK)      142.6     81.2     +75.6%       728.3        800 
  雅居乐     (3383.HK)      31.1      23.5     +32.3%       238.5        315^^
  龙湖地产   (0960.HK)      38.2      40.1     -4.7%        319.4        390
  金地集团 (600383.SS)      36.7      40.6     -9.6%        259.9        310
  中国海外   (0688.HK)      87.8      86.3     +1.7%        1,006.8      1,000^^^ 
 
  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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