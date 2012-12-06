〔表格〕中国内地房地产商11月销售表现

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年11月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 11月 10月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. *世茂房地产 (0813.HK) 30.54 35.33 -13.6% 422.86 350^^^^ *广州富力 (2777.HK) 27.5 41.15 -33.2% 292 320 *万科 (000002.SZ) 171.3 137 +25% 1,271.5 未有透露 *保利地产 (600048.SS) 87.03 77.01 +13 % 920.32 未有透露 *首创置业 (2868.HK) 8.7 11.7 -25.6% 110.4 120 *合景泰富 (1813.HK) 11.54 12.59 -8.3% 112 120 *中渝置地 (1224.HK) 9.36 8.11 +15.4% 67.37 68 10月 9月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 恒大地产 (3333.HK) 142.6 81.2 +75.6% 728.3 800 雅居乐 (3383.HK) 31.1 23.5 +32.3% 238.5 315^^ 龙湖地产 (0960.HK) 38.2 40.1 -4.7% 319.4 390 金地集团 (600383.SS) 36.7 40.6 -9.6% 259.9 310 中国海外 (0688.HK) 87.8 86.3 +1.7% 1,006.8 1,000^^^ 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147] ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。